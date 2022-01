Le lancement mondial de Xiaomi 12 devrait avoir lieu plus tard que d’habitude

Xiaomi peut prendre un certain temps pour lancer ses derniers téléphones phares en dehors de la Chine. La série Xiaomi 12 devrait sortir dans le monde d’ici fin février ou début mars.

Selon Mukul Sharma, un pronostiqueur régulier, les Xiaomi 12 et 12 Pro feront leurs débuts internationaux au cours de ces mois. MySmartPrice a été le premier à signaler la nouvelle affirmation, et si cela est correct, les téléphones seront disponibles en dehors de la Chine un peu plus tard que lors de la sortie mondiale de la série Xiaomi Mi 11 l’année dernière.

Les derniers challengers de Xiaomi aux meilleurs téléphones Android devraient également arriver en Inde peu de temps après l’annonce mondiale.

On ne sait pas pourquoi les versions internationales des téléphones mettront plus de temps que d’habitude à arriver, mais le retard mettra leur arrivée un à deux mois en retard par rapport au calendrier de sortie de l’année dernière. En résumé, la série Mi 11 a fait ses débuts en Chine fin décembre 2020 et lancée à l’étranger en février 2021.

Une déclaration distincte de Digital Chat Station met également en lumière le moment où le Xiaomi 12 Ultra brisera la couverture. Tel que rapporté par GizmoChina, le modèle haut de gamme pourrait être dévoilé en Chine au milieu ou à la fin du mois de février, avec un super-téléobjectif périscope comme vedette principale. Cela signifie que le modèle Ultra pourrait voir une sortie mondiale quelques mois plus tard.

Les derniers appareils ont été dévoilés en Chine à la fin du mois dernier, bien que Xiaomi soit resté discret sur leur sortie mondiale. Le chipset Snapdragon 8 Gen 1 alimente à la fois le Xiaomi 12 standard et sa variante Pro. Le Xiaomi 12 Pro dispose également d’un écran OLED QHD+ LTPO de 6,73 pouces, tandis que le modèle standard dispose d’un écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 Hz avec une résolution FHD+.

En termes de prix, il n’y a pas encore de mot officiel sur les prix de détail des téléphones en dehors du marché chinois. Pour récapituler, le Xiaomi 12 coûte 3 699 yuans (environ 580 $), tandis que le modèle Pro coûte 4 699 yuans (environ 738 $).