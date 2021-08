Le lancement réussi d’Apple Records

Quick : Quel a été le lancement de label le plus réussi des années 60 ? Ce serait Apple Records, qui – bien sûr – avait un avantage considérable, étant dirigé par les groupes les plus célèbres des années 60. Néanmoins, le succès de l’empreinte a été incroyable, avec deux de ses quatre premiers singles atteignant le n ° 1 au Royaume-Uni.

L’idée de Les Beatles’ Apple Corps a commencé à prendre forme après la mort de son manager Brian Epstein. Le premier projet de la société formée était le film Magical Mystery Tour, et le label a été officiellement fondé lorsque les Beatles sont revenus d’Inde en 1968.

Les Beatles avaient été sous contrat avec le label Parlophone d’EMI au Royaume-Uni et Capitol Records en Amérique, mais ils ont conclu un nouvel accord avec les deux sociétés pour distribuer les sorties d’Apple.

Le 26 août 1968, Apple sort ses quatre premiers singles au Royaume-Uni. Il y avait « Hey Jude » des Beatles soutenu par « Revolution ». Apple 2 était “Those Were the Days” de Mary Hopkin, produit par Paul McCartney. Apple 3 était « Sour Milk Sea » de Jackie Lomax, une chanson écrite et produite par George Harrison. Apple 4, quant à lui, était “Thingumybob” du Black Dyke Mills Band, un groupe composé de Lennon et McCartney. L’air qu’ils ont créé a été utilisé comme thème d’une sitcom télévisée du même nom dans le Yorkshire avec Stanley Holloway.

“Hey Jude” a dominé le classement des singles britanniques pendant deux semaines à partir du 11 septembre et a été remplacé au n ° 1 par “Those Were The Days” de Mary Hopkin, qui est resté au n ° 1 pendant six semaines. Aucune autre maison de disques n’a connu un tel succès avec ses deux premières sorties.

Curieusement, le premier numéro de catalogue d’Apple Records n’était pas le “Hey Jude” susmentionné. Il s’agissait en fait d’un pressage unique de Frank Sinatra chantant « Maureen Is a Champ » (avec des paroles de Sammy Cahn) sur la mélodie de « The Lady Is a Tramp » pour Ringo Starrl’épouse de l’époque, Maureen, comme cadeau surprise pour son 21e anniversaire.

