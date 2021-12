Le lancement tardif du Galaxy S21 FE de Samsung pourrait en fait profiter au téléphone

Samsung a repoussé le S21 FE pendant si longtemps que personne n’était sûr que l’appareil arriverait réellement. Cependant, les preuves continuent d’indiquer une sortie en janvier avant le Galaxy S22, et le lancement tardif aurait maintenant l’avantage supplémentaire d’exécuter Android 12 prêt à l’emploi.

SamMobile prétend avoir le firmware pour le Galaxy S21 FE (SM-G990E), ce qui indique qu’il exécute déjà One UI 4 de Samsung basé sur Android 12. Étant donné que Samsung déploie déjà son dernier logiciel sur le Galaxy S21 et est prêt à apporter cela à beaucoup plus d’appareils en janvier, ce n’est pas trop surprenant.

Cependant, cela le placerait en avance sur la prochaine série Galaxy S22 de Samsung, qui ne devrait pas arriver avant février. Cela dit, ce serait une décision intéressante et inciterait probablement les acheteurs à savoir que leur nouveau téléphone est déjà sur la dernière version.

Un autre avantage serait un soutien futur. Si le téléphone était lancé avec Android 11, les mises à niveau du système d’exploitation seraient probablement limitées à Android 14, conformément à la promesse de mise à niveau de trois ans de Samsung. Mais avec le passage à Android 12 prêt à l’emploi, le S21 FE pourrait voir la prise en charge d’Android 15, ce qui serait plus que la série S21.

Bien sûr, nous devrons attendre le lancement officiel avant de savoir exactement comment Samsung positionne l’appareil, qui arrive inhabituellement près de sa prochaine série phare. Cependant, tant que le prix est correct, cela pourrait probablement devenir l’un des meilleurs téléphones Android à petit budget de 2022.

