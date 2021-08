Le lanceur Cesar Valdez est affecté par les Orioles de Baltimore

in

Le lanceur César Valdez a été mis en affectation par le Orioles de Baltimore dans la MLB après les deux derniers mois accablants.

Le mois d’avril est très trompeur, dit Yancen Pujols, c’est la même chose qui s’est passé comme beaucoup de joueurs qui ont merveilleusement commencé la saison 2021 et qui ont ensuite dégringolé, d’autres sont restés les mêmes ou n’ont pas autant baissé leurs performances.

Valdez a commencé comme un plus proche pour le Orioles de Baltimore, puis il a été renversé une nuit par les Mets de New York et depuis lors, la confiance en son bras était en baisse par le manager de ladite équipe dans le MLB.

César Valdez Il a affiché une fiche de 2-1 avec une MPM de 5,76 en 45,1 manches avec 44 retraits au bâton et 8 arrêts. Lors de ses trois dernières sorties, il avait accumulé 5,1 manches avec 3 points autorisés.

Nous avons réclamé le RHP Chris Ellis via des dérogations des Rays de Tampa Bay et avons désigné le RHP César Valdez pour affectation. – Orioles de Baltimore (@losorioles) 20 août 2021

Les Orioles de Baltimore au lieu de cela, ils ont signé le releveur Chris Ellis, qui a récemment été affecté par les Rays de Tampa dans le MLB.

le dominicain César Valdez il doit attendre quelques jours pour savoir s’il est réclamé par une autre équipe dans les majors ou envoyé aux mineurs, sinon, il serait libéré et deviendrait un joueur autonome sans restriction.