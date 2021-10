Le lanceur d’alerte de Facebook révèle son identité et déclare que l’entreprise privilégie les bénéfices au bien public

Les adolescents analysent l’impact des médias sociaux sur eux 2:41

New York (CNN Business) – La identidad de la denunciante de Facebook que publicó decenas de miles de páginas de investigaciones y documentos internos, lo que provocó una tormenta de fuego para la empresa de redes sociales en las últimas semanas, fue revelada en el programa “60 Minutes” el domingo por la nuit. Son nom : Frances Haugen.

L’ancien chef de produit Facebook de 37 ans qui a travaillé sur les problèmes d’intégrité civique dans l’entreprise affirme que des documents montrent que l’entreprise sait que ses plateformes sont utilisées pour répandre la haine, la violence et la désinformation, et qu’elle a essayé de cacher ces preuves.

“Ce que j’ai vu sur Facebook encore et encore, c’est qu’il y avait des conflits d’intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook, et Facebook a choisi encore et encore d’optimiser pour ses propres intérêts, comme gagner plus d’argent ” Haugen a dit ” 60 Minutes “.

Le correspondant de “60 Minutes”, Scott Pelly, a cité un document interne de Facebook (FB) disant: “Nous avons des preuves provenant de diverses sources que les discours de haine, les discours politiques qui divisent et la désinformation sur Facebook et la famille d’applications affectent les sociétés du monde entier . “

Il y a environ un mois, Haugen a déposé au moins huit plaintes auprès de la Securities and Exchange Commission, alléguant que la société cache l’enquête sur ses lacunes aux investisseurs et au public. Elle a également partagé les documents avec le Wall Street Journal, qui a publié une recherche en plusieurs parties montrant que Facebook était conscient des problèmes avec ses applications, y compris les effets négatifs de la désinformation et les torts causés, en particulier aux filles, par Instagram. .

Haugen, qui a commencé chez Facebook en 2019 après avoir travaillé pour d’autres géants de la technologie comme Google (GOOGL GOOGLE) et Pinterest (PINS), témoignera mardi devant la sous-commission du Sénat sur la protection des consommateurs, la sécurité des produits et la sécurité des données.

“J’ai vu une tonne de médias sociaux, et Facebook était bien pire que tout ce que j’ai jamais vu auparavant”, a déclaré Haugen. “À un moment donné en 2021, j’ai réalisé que j’allais devoir le faire systématiquement, que j’allais devoir en avoir assez [documentos] pour que personne ne puisse contester que cela soit réel. »

Facebook a agressivement rejeté les rapports, qualifiant de nombreuses affirmations de “trompeuses” et affirmant que ses applications font plus de bien que de mal.

“Chaque jour, nos équipes doivent concilier la protection de la capacité de milliards de personnes à s’exprimer ouvertement avec la nécessité de garder notre plateforme dans un endroit sûr et positif”, a déclaré la porte-parole de Facebook, Lena Pietsch, dans un communiqué à CNN Business immédiatement après l’interview. sur « 60 minutes ».

“Nous continuons d’apporter des améliorations significatives pour lutter contre la propagation de la désinformation et du contenu préjudiciable. Suggérer que nous encourageons le contenu inapproprié et ne faisons rien n’est tout simplement pas vrai.”

Plusieurs heures après la diffusion de l’interview, Pietsch a publié une déclaration de plus de 700 mots dans laquelle il a décrit ce qu’il a appelé des “faits manquants” du segment et a déclaré que l’interview “utilisait des matériaux sélectionnés de l’entreprise pour raconter une histoire trompeuse sur la recherche que nous menons pour améliorer nos produits.”

Un porte-parole de “60 Minutes” n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNN Business sur les allégations de Facebook.

Dimanche matin, avant l’interview de “60 minutes”, le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a déclaré à Brian Stelter de CNN qu'”il n’y a pas autant de perfection dans les médias sociaux que dans n’importe quel autre domaine de la vie”.

« Nous faisons beaucoup de recherches, les partageons autant que possible avec des chercheurs extérieurs, mais rappelez-vous qu’il y a … un monde de différence entre faire un exercice évalué par des pairs en coopération avec d’autres chercheurs et préparer des articles en interne pour susciter et informer conversation. interne », a déclaré Clegg.

Haugen a déclaré qu’il pensait que le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, “n’a jamais cherché à créer une plate-forme haineuse, mais a permis de prendre des décisions où les effets secondaires de ces décisions sont que le contenu haineux et polarisant obtient plus de distribution et plus de portée. “

Les dénonciations des lanceurs d’alerte

Haugen a déclaré que Facebook l’avait recrutée en 2019 et qu’elle avait accepté le poste pour lutter contre la désinformation. Mais après que l’entreprise a décidé de dissoudre son équipe d’intégrité civique peu de temps après l’élection présidentielle de 2020, ses sentiments à propos de l’entreprise ont commencé à changer.

Elle a suggéré que cette décision, et les actions de l’entreprise pour désactiver d’autres mesures de protection électorale, telles que les outils de prévention de la désinformation, ont permis à la plate-forme d’être utilisée pour aider à organiser l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

“En gros, ils ont dit : ‘Eh bien, nous avons réussi les élections, il n’y a eu aucune perturbation, nous pouvons nous débarrasser de l’intégrité civique maintenant'”, a-t-il déclaré. “Avance rapide de quelques mois et nous avons eu l’Insurrection. Quand ils se sont débarrassés de l’intégrité civique, c’est à ce moment-là que j’ai pensé:” Je ne pense pas qu’ils soient prêts à vraiment investir ce qu’il faut pour empêcher Facebook d’être dangereux .'” .

Facebook dit que le travail de l’équipe d’intégrité civique a été distribué à d’autres unités lors de sa dissolution. Le vice-président de l’intégrité de Facebook, Guy Rosen, a déclaré dimanche soir sur Twitter que le groupe avait été intégré à d’autres équipes afin que “le travail de pionnier lors des élections puisse être appliqué encore plus”.

L’algorithme de la société de médias sociaux conçu pour montrer aux utilisateurs le contenu avec lequel ils sont le plus susceptibles d’interagir est responsable de bon nombre de leurs problèmes, a déclaré Haugen.

“L’une des conséquences de la façon dont Facebook cible ce contenu aujourd’hui est qu’il l’optimise pour un contenu qui génère un engagement, une réaction, mais ses propres recherches montrent que le contenu qui est haineux, qui divise, qui polarise, c’est plus facile pour moi pour inspirer les gens à la colère que d’autres émotions », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la société reconnaît que “s’ils modifient l’algorithme pour qu’il soit plus sécurisé, les gens passeront moins de temps sur le site, cliqueront sur moins de publicités et gagneront moins d’argent”.

Pietsch de Facebook a déclaré dimanche soir dans sa déclaration que la plate-forme repose sur “être utilisée de manière à rassembler les gens” pour attirer les annonceurs, ajoutant que “protéger notre communauté est plus important que de maximiser nos profits”.

Dans une note interne obtenue par le New York Times tôt dimanche, Clegg a contesté les affirmations selon lesquelles Facebook aurait contribué aux émeutes du 6 janvier.

“Les médias sociaux ont eu un impact énorme sur la société ces dernières années, et Facebook est souvent un lieu où se déroule une grande partie de ce débat”, a déclaré Clegg dans le mémo. “Il est donc naturel que les gens se demandent si cela fait partie du problème. Mais l’idée que Facebook est la principale cause de polarisation n’est pas étayée par les faits.”

Haugen a déclaré que même si “personne sur Facebook n’est malveillant … les incitations sont mal alignées”.

“Facebook gagne plus d’argent lorsqu’il consomme plus de contenu. Les gens aiment interagir avec des choses qui suscitent une réaction émotionnelle”, a-t-il déclaré. “Et plus ils sont exposés à la colère, plus ils interagissent et plus ils consomment.”