Le lanceur d’alerte Edward Snowden exhorte les investisseurs du SHIB à être prudents

Shiba Inu (SHIB / USD) a fait parler la communauté crypto pendant tout le mois d’octobre, après des gains explosifs de plus de 1000%. Les revenus annuels de la pièce meme atteignent 100 000 000 %, mais cela ne semble pas impressionner le tristement célèbre lanceur d’alerte, Edward Snowden.

Snowden a jeté un éclairage négatif sur Shiba Inu, déclarant que cela pourrait causer des pertes massives aux investisseurs. Dans un tweet, il a affirmé que Shiba Inu était un « clone d’argent de chien », ce qui en fait un investissement à haut risque.

je dis ça avec amour : si on vous a parlé d’échanger vos économies durement gagnées contre de l’argent pour chien parce qu’un mème a dit que vous deviendrez riche, veuillez examiner attentivement vos chances de déjouer un marché qui vous a vendu sa participation dans * même pas l’argent du chien mais un CLONE de l’argent du chien * – Edward Snowden (@Snowden) 31 octobre 2021

Snowden frappe SHIB

« Je dis ceci avec amour : si vous étiez persuadé d’échanger vos économies durement gagnées contre de l’argent contre un nouveau chien parce qu’un mème disait que vous deviendrez riche, réfléchissez bien à vos chances de déjouer un marché qui vous a même vendu sa part d’argent. pour les chiens, mais un CLONE d’argent pour les chiens », a-t-il tweeté.

Snowden a en outre qualifié Shiba Inu de pièce de monnaie « indésirable ». Il a dit qu’il était normal que les gens achètent tout ce qu’ils voulaient de « camelote », mais qu’ils devraient s’assurer que leurs émotions ne sont pas manipulées pour hypothéquer leur ferme en jeton. Il a ajouté qu’il était acceptable que les gens investissent « des repas heureux dans des billets de loterie à Shiba Inu, mais pas dans l’argent du loyer.

Malgré l’attaque contre Snowden, Shiba Inu reste l’un des principaux gagnants en 2021. Bien que beaucoup pensent qu’il est sans fondement et inutile, il a reçu un soutien écrasant de la communauté des crypto-monnaies et est par conséquent devenu la plus grande pièce de monnaie après avoir battu Dogecoin par capitalisation boursière. .

Snowden est un « maximaliste Bitcoin »

Malgré une position si ferme contre les crypto-monnaies, Snowden reste un grand partisan du Bitcoin. Cependant, son soutien à Bitcoin n’a commencé que récemment.

Plus tôt le mois dernier, Snowden a déclaré que Bitcoin avait atteint la stabilité parce que l’interdiction de la Chine ne pouvait plus l’affecter. Vers la fin septembre, la Chine a annoncé une autre interdiction de crypto-monnaie, mais elle a rebondi à de nouveaux sommets mensuels, contrairement à avant lorsque la pièce s’est écrasée sur de telles nouvelles.

Snowden a également applaudi Bitcoin pour les immenses mouvements de prix qu’il a enregistrés. Il a applaudi la hausse de la devise par rapport aux niveaux de 4 000 $ signalés juste en dessous du coup de la pandémie. Le Bitcoin se négocie actuellement à environ 61 000 $, un niveau qu’il a maintenu ces derniers jours.

Le post Le lanceur d’alerte Edward Snowden exhorte les investisseurs du SHIB à la prudence est apparu en premier sur Invezz.