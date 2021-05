Le lanceur d’athlétisme d’Oakland Jesus Luzardo brise son petit doigt en jouant à des jeux vidéo ⋆ .

Nous y sommes tous déjà allés! Vous êtes tué dans un jeu de Call of Duty Modern Warfare ou peut-être avez-vous perdu par un but contre son camp dans FIFA, de toute façon, vous êtes définitivement ennuyé. Peut-être êtes-vous doué pour contrôler vos émotions et pouvez simplement dire bon jeu et passer à autre chose, ou simplement éteindre le système et vous calmer d’une autre manière. Malheureusement, pour le lanceur d’Oakland Athletics Jesus Luzardo, il a pris son agressivité sur un bureau à côté.

Selon Matt Kawahara du San Francisco Chronicle, Bob Melvin dit que Luzardo a une fracture capillaire au petit doigt.

Bob Melvin dit que Luzardo a une fracture de la racine des cheveux dans le petit doigt. Il a dit que Luzardo jouait à un jeu vidéo avant son départ hier et s’est cogné la main sur un bureau. Luzardo et le personnel étaient d’accord avec lui pour lancer et une radiographie a montré la fracture après son départ. #Athlétisme – Matt Kawahara (@matthewkawahara) 2 mai 2021

L’Oakland Athletics a placé Luzardo sur l’IL avec une fracture de la main gauche alors qu’ils rappelaient le LHP Adam Kolarek de leur site alternatif.

Nous avons placé le LHP Jesús Luzardo sur l’IL avec une fracture de la main gauche et rappelé le LHP Adam Kolarek de notre site alternatif. pic.twitter.com/RjlfreBnuZ – Oakland A’s (@Athletics) 2 mai 2021

Je ne vais pas m’asseoir ici et juger parce que j’ai eu ma propre agression de jeu vidéo sur des tables ou des contrôleurs proches. Il serait également logique de supposer qu’il ne s’est pas simplement cogné la main sur un bureau. Parce que si oui, pourquoi même inclure le fait que vous jouiez à des jeux vidéo avant de commencer?

Je crois qu’il y a beaucoup d’autres athlètes professionnels qui ont subi le même sort que Luzardo. On espère que le jeu valait le passage en IL car il sera maintenant absent pendant quelques semaines pour guérir.

Luzardo n’a duré que 3 manches samedi après l’incident et a accordé 6 points (3 points mérités) sur 5 coups sûrs, tout en en retirant un seul. Il porte une moyenne de 5,79 avec 30 retraits au bâton en 28 manches cette saison pour les Oakland Athletics.

