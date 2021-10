Le lanceur de la Ligue mineure des cardinaux mordu par un ours

Le lanceur des ligues mineures des Cardinals de St. Louis, Dalton Roach, a été mordu par un ours alors qu’il chassait le cerf à Eau Claire, dans le Wisconsin, ce mois-ci, selon USA Today. Roach chassait à l’arc dans les bois du comté de Trempealeau lorsqu’un ours noir a grimpé sur l’arbre dans lequel il était perché et l’a mordu dans le dos. Roach est un lanceur de l’équipe Double-A des Cardinals à Springfield, Missouri.

« Il était juste en train de se moquer. Il n’avait pas l’air d’être en mission ou quoi que ce soit », a déclaré Roach au Leader-Telegram. « Mais quand il est arrivé à environ 20 mètres, il a pris un virage à gauche et est venu directement sous mon arbre. » Roach a ensuite déclaré qu’il avait rangé son téléphone lorsqu’il a entendu les bruits en dessous et s’est rendu compte qu’un ours grimpait dans l’arbre.

« Au moment où il était sous mon arbre, puis derrière moi, c’était 15 secondes. » ?? Un homme du Wisconsin chassant le cerf voit un ours à la place. Cela monte alors jusqu’à son stand et le mord dans le dos. Dalton Roach se souvient davantage de la rencontre sur @kare11 à 22h. pic.twitter.com/KVjiMea1PX – Jennifer Hoff (@JennHoffReports) 27 octobre 2021

« La prochaine chose que je sais, c’est que je peux l’entendre juste derrière moi et le sentir respirer dans mon dos », a ajouté Roach. « Puis je sens une patte sur mes genoux. Il a juste laissé la patte assise là, donc ce n’est pas comme si je voulais faire un grand pas et le faire serrer. Juste au moment où j’ai pensé que cela pourrait être ça, j’ai décidé que j’étais ‘ Je n’allais pas simplement sortir et il valait mieux au moins essayer de faire quelque chose pour sortir de cette situation. »

Roach s’est alors rendu compte que l’ours le mordait et a décidé d’agir. « Au moment où je pensais que cela pourrait être ça, j’ai décidé que je n’allais pas simplement sortir et qu’il valait mieux au moins essayer de faire quelque chose pour sortir de cette situation », a déclaré Roach, qui a choisi de filer pour effacer certains l’espace le menait face à l’ours qui pesait jusqu’à 300 livres. L’ours est sorti de l’arbre lorsque Roach s’est attaché pour se faire paraître aussi grand que possible. Alors que l’ours tournait autour de l’arbre, Roach a appelé un ami et lui a demandé de conduire son camion vers l’arbre s’il entendait Roach crier.

Dalton Roach a déclaré que l’ours pesait de 250 à 300 livres et qu’il a dû commencer à « crier et hurler » pour que l’animal s’en aille.

https://t.co/xiSypHv3NM – 9NEWS Denver (@9NEWS) 27 octobre 2021

L’ours s’est finalement éloigné et Roach est descendu de l’arbre une fois qu’il était hors de vue. Roach s’est ensuite rendu à l’hôpital où le personnel a nettoyé la morsure avec une solution saline, lui a prescrit des antibiotiques et lui a administré un vaccin contre le tétanos ainsi que les premières injections du vaccin antirabique, qu’il poursuivra pendant les deux prochaines semaines.