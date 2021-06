Le lanceur de Virginie Stephen Schoch remporte la victoire malgré le fait qu’un fan l’ait soudoyé pour qu’il perde avec Dippin ‘Dots ⋆ .

Stephen Schoch a assuré une victoire à Virginia lors du tournoi de baseball de la NCAA mardi en lançant 3 1/3 manches, allouant un point mérité et en retirant cinq sur des prises.

Alors que Schoch était heureux de la victoire, cela a eu un coût. Cela signifiait qu’il raterait les Dippin’ Dots gratuits qu’un fan d’Old Dominion lui a offert pour faire sauter le jeu.

Dans une interview d’après-match, Schoch a raconté l’histoire et a plaisanté sur la raison exacte pour laquelle l’offre lui a donné un moment de pause pendant le match.

“J’ai entendu un fan offrir des Dippin’ Dots gratuits si je le gâchais, et le prix des Dippin’ Dots avec l’inflation est tout simplement irréel”, a déclaré Schoch. “Alors, pendant un bref instant, je me suis dit:” Merde, les Dippin’ Dots sonnent bien. ” Mais j’ai aussi pensé au fond de ma tête, nous gagnons aujourd’hui, nous gagnons ce soir, nous serons là un autre jour. C’est plus une indemnité journalière. Cela signifie donc que je peux acheter mes propres Dippin’ Dots et être un gagnant.

Cela semble définitivement être le meilleur choix dans les deux scénarios. Et si Virginia continue de gagner, cela pourrait signifier encore plus de Dippin’ Dots pour Schoch.

Ce n’était pas le seul commentaire comique présenté dans l’interview de Schoch. Il a également expliqué sa mentalité sur le monticule tout en atténuant certains des langages les plus colorés qui lui viennent généralement à l’esprit lors du tangage.

“Je pense trois mots à chaque fois que je suis là-bas”, a déclaré Schoch. « Le premier est un gros mot, commencez par F. L’attaque du deuxième mot. La victoire du troisième. Et je me répète ça à moins qu’il n’y ait une brèche dans le système et que je promène un gars. Alors je me dis que je suis quelques choses différentes qui ne sont pas un gagnant. Je pourrais casser ça, mais ensuite je reviens dessus. Juste ça, attaque, gagne.

La livraison de Schoch est hilarante. Il pourrait avoir une carrière de remplaçant en tant que comédien si le baseball ne fonctionne pas.

Mais à 6-5, 235 livres et après avoir affiché une MPM de 2,52, un dossier de 4-1 et 52 retraits au bâton en tant que senior, il devrait être repêché et avoir une chance de poursuivre sa carrière s’il le souhaite.