Le lanceur des Braves jette comme un footballeur

Le lanceur gaucher du Les Braves d’Atlanta, Tyler Matzek, a montré ses talents de footballeur dans la campagne actuelle du Ligue majeure de baseball – MLB, botter le ballon pour obtenir le retrait au marbre.

Le lanceur des Braves, non seulement joue au baseball mais connaît aussi le football, accueillant le ballon avec le talon de son pied droit pour le rapprocher du marbre et obtenir une sortie spectaculaire qui laisse tout le monde sans voix.

Dans la manche de 7 m dans la moitié inférieure, avec le match à égalité en quatre points par côté, les buts pleins de coureurs, un seul retrait et à tour de rôle Josh Bell connecte une ecchymose et le lanceur Tyler Matzek le frappe avec le signal pour l’envoyer vers l’avant .pour finir de prendre le ballon de sa main propre rapidement et le placer à son receveur sur la mascotte pour sortir le deuxième de cet épisode.

Voici le jeu :

🤔⚽ Peut-être qu’une équipe @MLSes s’intéresse à Tyler, après cette pièce. #PorLaA pic.twitter.com/FBwiu0b3Iz – Braves d’Atlanta (@LosBravos) 10 septembre 2021

Tyler Matzek, ce n’est pas la première fois qu’il fait des jeux défensifs brillants, le gaucher nous a laissé des échantillons de sa grande défense et de ses jeux spectaculaires pour mettre les frappeurs adverses hors de la circulation. C’est ainsi que je l’ai fait il y a quelques mois lorsque j’ai laissé tout le monde perplexe en prenant une ecchymose par derrière pour ensuite faire le pitch à la seconde qui se terminerait par un double jeu spectaculaire.

Voici le souvenir :

Les chiffres de Matzek cette saison 2021 de la Major League Baseball sont de 4 matchs perdus, un total de 54 innins lancés, 70 retraits au bâton pour laisser une MPM de 3,00.