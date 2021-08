Le lanceur des Marlins Sandy Alcantara a séduit les fans de la MLB avec un changement de 95 mph

in

Si vous jugez uniquement sur la base des affaires d’un lanceur, le partant des Marlins Sandy Alcantara est parmi les joueurs les plus difficiles à affronter dans la ligue.

Sa balle rapide atteint régulièrement plus de 100 mph. Son plomb est dans les années 90. Oh, et il a un changement de 95 mph. Oui, un changement.

Nick Castellanos des Reds a eu la chance de le voir de ses propres yeux.

Alcantara, qui prouve fondamentalement à quel point le record de victoires et de défaites est insignifiant en tant que statistique de lanceur, a disputé sept manches et a retiré 11 prises lors de la défaite 3-1 des Marlins contre les Reds dimanche. Au cours de la sixième manche, Alcantara est allé juste après la star des Reds, visant le coin intérieur sur trois lancers consécutifs pour un retrait au bâton.

Mais nous devons vraiment nous concentrer sur ce dernier lancer du bâton… un CHANGEMENT DE 95 MPH.

Je veux dire, ce n’est pas juste. C’est plus rapide que beaucoup de balles rapides.

Et tandis que ce terrain offrait le genre de vitesse et de mouvement que nous avons l’habitude de voir avec les balles rapides d’élite à deux coutures, c’était un changement en raison de l’emprise d’Alcantara sur le terrain. Voici un examen plus approfondi :

