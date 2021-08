Le lanceur Jacob Degrom absent malgré son époque grâce à sa blessure

in

Le lanceur Jacob de Grom des Mets New York est sur le point de manquer le reste de la saison MLB 2021.

deGrom Il aurait pu avoir la meilleure saison de sa carrière en fonction de la façon dont il l’a commencée et de la façon dont il l’a fait à chaque fois qu’il n’avait pas d’inconfort physique au bras.

Cependant, les blessures le frappaient petit à petit jusqu’à ce qu’il n’ait d’autre choix que d’aller plusieurs fois sur la liste des personnes handicapées cette saison du MLB .

Les Mets Les New-Yorkais ne croient pas que le gonflement du coude droit de Jacob de Grom guérit à un moment donné, aussi, ils savent que s’ils continuent à tomber dans le Stadinng, il n’y a aucune raison de précipiter le meilleur lanceur du jeu pour revenir.

La dernière fois que Degrom a lancé était le 7 juillet, quelques jours avant le match des étoiles et la raison pour laquelle il n’a pas tiré lors de cet événement. Depuis, il n’a pas pu faire une seule sortie de plus dans le MLB, disant au revoir aux chances de gagner le Cy Young et le MVP de la Ligue nationale.

Si la saison se termine pour Degrom sans faire une autre sortie, il se retrouverait avec une fiche de 7-2, une MPM de 1,08, 92 manches et 146 retraits au bâton en 15 départs.