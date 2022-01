Le lanceur Sam Dyson, accusé d’agression sexuelle

La ex petite amie lanceur agent libre Sam Dyson a déposé une poursuite civile contre lui, l’accusant d’agression sexuelle, de coups et blessures et d’avoir intentionnellement infligé une détresse émotionnelle.

En mars, la Major League Baseball a suspendu Dyson pour toute la saison 2021 en vertu de la politique de violence domestique de la ligue après avoir mené une enquête sur les allégations d’abus faites par son ex-petite amie, Alexis Blackburn, dans l’enquête de 2019 sur Dyson.

Lundi, l’avocat de Blackburn, Robert Buschel, du cabinet d’avocats Buschel Gibbons à Fort Lauderdale, en Floride, a publié une déclaration dans laquelle il lisait : « M. Dyson n’a pas accepté la responsabilité de son comportement et a donc forcé cette affaire à être jugée et prouvée devant un jury. Nous ne doutons pas que les conclusions du jury seront identiques à celles des Ligues majeures et que M. Dyson sera tenu responsable de ses actes de violence contre Mme Blackburn. »

Alexis Blackburn espère que ce procès aidera toutes les femmes qui vivent une relation abusive. Elle espère que cela apportera la liberté d’échapper aux relations abusives et appelle toutes les ligues sportives professionnelles à en prendre note et à prendre des mesures substantielles pour éliminer l’acceptation de la violence domestique et sexuelle dans le sport. »

L’agent de Dyson n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Athletic a rapporté que la ligue avait lancé une enquête en novembre 2019 après qu’un article de Blackburn sur Instagram le 26 novembre avait fait allusion à la violence domestique d’une personne anonyme, dont une source a confirmé qu’il s’agissait de Dyson.

Blackburn et Dyson ont été interrogés par la police à Jupiter, en Floride, en janvier 2020 après que Blackburn se soit rendu en Floride, où ils partageaient auparavant une maison, pour déposer un rapport de police sur un incident violent avec Dyson impliquant son chat le 6 novembre.

Dans son entretien avec un officier, Blackburn a allégué plusieurs incidents antérieurs de violence physique par Dyson et a déclaré qu’il avait été abusif pendant des années. Dans son entretien enregistré avec la police, Dyson a admis que lui et Blackburn avaient une « relation verbalement violente et toxique ».

En octobre 2020, . a rapporté que Dyson avait rencontré les enquêteurs de la MLB le mois précédent, près de 10 mois après que Blackburn ait rendu publics pour la première fois les détails de son histoire.

Au moment de la suspension de Dyson, le commissaire Rob Manfred a publié une déclaration disant qu’une fois l’enquête de la MLB terminée, « j’ai conclu que M. Dyson a enfreint notre (politique conjointe sur la violence domestique, les agressions sexuelles et les abus envers les enfants) et que la discipline est appropriée ».

« Conformément aux termes de la politique, Dyson participera à un programme de traitement et d’évaluation complet et confidentiel supervisé par le Joint Policy Board », a ajouté la ligue dans le communiqué.

Dyson n’a pas joué depuis 2019, lorsqu’il était membre des Giants de San Francisco. Il a joué pour cinq équipes au cours des huit dernières années, dont les Marlins de Miami, les Rangers du Texas, les Twins du Minnesota et les Blue Jays de Toronto, qui l’ont sélectionné au quatrième tour du repêchage de la MLB 2010.

