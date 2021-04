Le langage centré sur la race des “ élites démocratiques ” nuit à leurs causes ⋆ .

Selon un nouvel article rédigé par des chercheurs de l’Université de Yale, le soutien public tombe pour les politiques progressistes lorsqu’elles sont conçues comme une aide aux minorités raciales.

Il remet en question la sagesse des «élites démocrates», y compris le président Joe Biden et le sénateur Bernie Sanders, racialisant des questions ostensiblement neutres sur le plan racial telles que les infrastructures, le changement climatique et les augmentations du salaire minimum.

Les appels aux intérêts de la classe sont les meilleurs pour accroître le soutien aux politiques progressistes dans les groupes raciaux et politiques «malgré les changements vers la gauche dans l’attitude du public à l’égard des questions d’égalité raciale», selon Josh Kalla, professeur adjoint de science politique et de science des données, et doctorant Micah English .

L’article du 23 avril est une pré-impression, ce qui signifie qu’il n’a pas encore été revu par les pairs. Il a reçu les applaudissements du sociologue de Yale Nicholas Christakis et de l’écrivain du magazine new-yorkais Jonathan Chait, mais le journal a également suscité des critiques pour avoir interrogé les sujets séparément sur la race et la classe.

Un projet de recherche en cours cherche à construire un «récit de classe raciale» (RCN) unifié que les militants progressistes et les politiciens peuvent utiliser pour améliorer le taux de participation aux élections et les victoires politiques. Kalla a souligné que l’enquête n’a pas testé le langage RCN, mais a déclaré qu’il serait «heureux de faire une étude de suivi» avec un tel langage.

Kalla et English n’ont pas répondu aux questions de Just the News concernant les commentaires qu’ils ont reçus jusqu’à présent et leur théorie expliquant pourquoi le «cadre de classe» est relativement moins courant maintenant dans la messagerie progressive.

Le duo pourrait devenir la cible d’activistes progressistes axés sur la race, étant donné les répercussions du scientifique des données David Shor pour avoir tweeté une recherche qui a révélé qu’une manifestation pacifique était historiquement plus efficace qu’une manifestation violente.

Partagé lors des émeutes provoquées par la mort de George Floyd à Minneapolis, le tweet a suscité de nombreuses critiques dans les cercles progressistes et l’employeur de Shor l’a licencié peu de temps après.

L’ajout de la race à la classe «diminue l’effet positif du cadre de classe»

«Un grand nombre de recherches montre que mettre en évidence les avantages des politiques progressistes pour les minorités raciales sape le soutien à ces politiques», indique le document.

Kalla et English soutiennent que leurs résultats confirment largement cette recherche, malgré l’enthousiasme des sondeurs démocrates et des stratèges pour «centrer la course» sur des questions politiques apparemment sans rapport.

Ce printemps, ils ont interrogé 5 000 participants en ligne qui ont été «assignés au hasard pour lire une proposition de politique échantillonnée au hasard» – un salaire minimum de 15 $, une remise de dette pour un prêt étudiant, une «amélioration du logement», le Green New Deal, Medicare for All ou la décriminalisation de la marijuana et l’effacement condamnations antérieures.

Chacun s’est vu attribuer au hasard un cadre différent pour la proposition: neutre, race, classe ou «classe plus race», ce qui dit qu’une politique favorisera à la fois la justice raciale et économique. Les participants ont finalement répondu aux questions sur les six propositions, avec un nouveau cadre choisi au hasard pour chacune. Plusieurs cadres ont été tirés directement de politiciens démocrates et de sociétés de recherche de messagerie démocrates.

Le cadre de classe «domine faiblement» les cadres de race et de classe plus race, qui n’ont aucun «effet détectable sur le soutien politique», indique le journal. Cela suggère que l’ajout de la race à la classe «diminue l’effet positif du cadre de classe».

Les participants noirs sont à peu près aussi sensibles au cadre de classe que le cadre de course, tandis que les blancs non hispaniques préfèrent le cadre de classe seul.

Les grandes différences se produisent autour de la partisanerie. Les démocrates montrent des augmentations statistiquement significatives du soutien aux politiques encadrées à la fois par la classe et la classe plus la race, tandis que les républicains montrent une diminution statistiquement significative du cadre de la classe plus la race.

Pour les démocrates blancs, cependant, seul le cadre de classe est significatif: «Il n’y a aucune preuve que les démocrates blancs sont particulièrement sensibles aux cadres de la race.»

L’enquête a également examiné les réponses à l’enquête sur un «indice de culpabilité collective» pour les participants blancs. Ceux qui se sont déclarés le plus coupables sont «massivement favorables» aux propositions politiques, tandis que ceux qui ont le moins de culpabilité montrent une diminution de leur soutien aux cadrages de race et de classe plus race.

Il est politiquement plus sûr de définir les problèmes par classe en raison du «retour de bâton du cadrage racial» parmi les républicains et du manque de différence entre le cadrage de la race et de la classe parmi les démocrates et les minorités, conclut le journal.

Le cadre de la classe à lui seul indique aux Blancs qu ‘«ils bénéficieront personnellement» des politiques progressistes, et il augmente la probabilité pour tous les participants de dire qu’une politique donnée est «juste».

Chait, le rédacteur du magazine new-yorkais, a écrit que les résultats sont seulement «étranges» dans le sens où ils «ne devraient pas être une surprise». Si le racisme est effectivement «une force puissante dans la vie américaine», alors les républicains essaieront de convaincre les électeurs que «toute proposition démocrate est principalement conçue pour aider les Noirs».

En récompensant les politiciens qui «répondent à leur nouvelle prise de conscience» du racisme, les libéraux blancs oublient que le président Barack Obama a poussé à travers sa loi sur les soins de santé en ne soulignant pas qu’elle «profiterait de manière disproportionnée aux minorités», a déclaré Chait.