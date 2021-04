Le langage corporel «balancé» du prince Andrew montrait des signes suspects «alors que« personne ne parlait »à Duke | Royal | Nouvelles

Le «balancement» du prince Andrew lors des funérailles de son père a été discuté par un expert en langage corporel. Le Dr Louise Maher a rejoint le Morning Show australien pour disséquer les apparitions des membres de la famille royale lors de la cérémonie du prince Philip. Elle a désigné le duc d’York spécifiquement pour «avoir montré les signes d’une vie d’indulgence».

Le Dr Maher a déclaré aux téléspectateurs: “Le plus notable avec Andrew était, alors qu’ils marchaient, il se balançait d’un côté à l’autre.

«Son corps ne va pas droit devant, il va côte à côte.

«Je pense que son corps montre les signes d’une vie d’indulgence.

“Son estomac est enflé sous ses côtes.”

Elle a poursuivi: «Il soulève sa poitrine, donc nous avions une grande partie du blanc de sa chemise visible.

«Ses bras sont sur le côté et il se balance d’un côté à l’autre.

«Personne d’autre ne lui a parlé, il se tenait juste derrière sa fille.

“Je pensais que c’était un personnage triste.”

En fin de compte, le palais a annoncé qu’aucun uniforme militaire ne serait porté lors de la cérémonie.

Après l’annonce de la mort de son père le 9 avril, le duc a parlé de la perte aux journalistes.

Il a partagé que la reine «le ressentait, je pense, probablement plus que tout le monde», l’appelant «incroyablement stoïque».

Le duc a déclaré à Sky News: “Elle l’a décrit comme ayant laissé un énorme vide dans sa vie.

“Mais nous – la famille, les plus proches – nous nous rassemblons pour nous assurer que nous sommes là pour la soutenir, et je sais qu’il y a un soutien énorme non seulement pour elle mais pour tout le monde alors que nous traversons cette situation. énorme changement. “