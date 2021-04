Le langage corporel de la princesse Diana dans le clip pré-mariage prédit des difficultés à venir | Royal | Nouvelles

Un documentaire de 2019 Channel 5, «Charles & Di: La vérité derrière leur mariage», a révélé de nombreux faits inconnus concernant la défunte princesse de Galles. La journaliste Angela Rippon, qui a réalisé l’interview en 1981, a revu les images pour la première fois depuis 1981 dans le documentaire.

Elle nota le comportement de la princesse Diana, se rappelant un air de malaise.

Mme Rippon a déclaré: « Lady Diana était presque affalée dans le fauteuil, elle était dans un nouveau territoire.

«Elle était hors de sa profondeur.

« Mettez n’importe quel jeune de 20 ans devant une caméra de télévision et dites qu’il s’agit d’une interview sur ce qui pourrait être l’un des jours les plus importants de votre vie et qu’elle sera vue par des centaines de millions de personnes dans le monde, et il y a cet homme qui se tient derrière la personne qui t’interroge pour s’assurer que tu fais les choses correctement.

Elle a ajouté: « Crikey, n’importe qui serait nerveux. »

Le mariage de Diana avec le prince Charles était notoirement chargé de tensions et de tragédies.

Elle aurait eu des doutes sur le fait de marcher dans l’allée avant le «mariage de conte de fées» qui a été vu par environ 750 millions de personnes dans le monde.

« Avec le recul, vous lisez tellement plus dans le langage corporel, ce qui a été dit, les regards qui ont été donnés, les réactions », a déclaré Mme Rippon.

«Peut-être que nous aurions dû lire beaucoup plus dans ces cinq secondes à la fin de l’entrevue. Cela aurait pu nous en dire beaucoup plus sur ce qui allait arriver. «