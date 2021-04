Le langage corporel «terriblement dévastateur» de la reine Elizabeth lors des funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé le 9 avril, ses funérailles ayant lieu samedi à la chapelle St George de Windsor. Sa Majesté était seule au service en raison des restrictions relatives aux coronavirus, où seules 30 personnes peuvent assister aux funérailles.

Le Dr Louise Mahler, experte en langage corporel, a regardé le service et a noté que la reine semblait navrée par la perte de son mari de 73 ans.

Se référant à des images de Sa Majesté arrivant à la chapelle St George, elle a déclaré au Morning Show: «Elle était courbée, elle était légèrement instable sur ses pieds, elle semblait privilégier un côté.

«Elle était couverte, elle avait la tête baissée, donc nous n’avons pas vraiment vu son visage du tout.

«C’était tout simplement terriblement dévastateur à regarder.»

Penny Junor, experte royale, a noté que le monarque avait fait preuve d’un calme remarquable lors des funérailles de Philip, et a déclaré qu’il voudrait qu’elle «reste calme et continue».

Elle a déclaré dans The Sun: «Toujours résiliente, toujours composée, elle est restée calme et a continué.

“Comme elle le fera maintenant, comme le prince Philip s’attend à ce qu’elle le fasse.”

L’expert a également déclaré que «l’attitude pratique, non sentimentale et raide de la lèvre supérieure» aurait fourni «secours, réconfort et détermination à continuer» pour la reine.

Lors des funérailles, la reine a laissé une dernière lettre pour Philip sur son cercueil à côté d’une couronne.

Selon certains rapports, le couple s’est écrit des lettres au cours de leur relation et de leur mariage.

Le palais de Buckingham a refusé de commenter le contenu des notes car il est «privé».

La reine a déjà effectué deux engagements royaux depuis la mort de Philip, son premier venant seulement quatre jours après.

Dans sa première déclaration en solo après la mort du duc, elle a exprimé à quel point elle était «attristée» par les éruptions volcaniques de Saint-Vincent.

En 1997, lors de leur anniversaire d’or, Sa Majesté a dit du duc: «Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, lui avons une dette. plus grand qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le saurons jamais.