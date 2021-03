Le LANQ PCDock ajoute une authentification biométrique et un éclairage RVB à n’importe quelle configuration, maintenant sauvegardable sur Indiegogo (sponsorisé)

Vous passez sans aucun doute beaucoup de temps devant votre ordinateur ces jours-ci. Que vous ayez constamment besoin de plus de ports périphériques, que vous souhaitiez qu’il y ait un moyen plus simple d’accéder à toutes vos informations de connexion avec l’authentification biométrique, ou que vous aimeriez vraiment avoir un éclairage RVB pour les sessions de jeu après le travail, il existe une solution qui peut tout faire. Présentation de la série de produits LANQ PCDock, disponible dès maintenant sur Indiegogo.

Le LANQ PCDock est un hub intelligent intelligent doté d’une multitude de fonctionnalités conçues pour vous aider à en faire plus lorsque vous êtes assis derrière votre bureau. Il existe en trois versions différentes: le hub intelligent PCDock standard, le support PCDock Pro pour les moniteurs simples et le PCDock Pro Max pour les deux moniteurs.

Le trio comprend un lecteur d’empreintes digitales intégré avec prise en charge de Windows Hello, un module Wi-Fi intégré pour améliorer les performances sans fil, un module Bluetooth haut de gamme pour coupler et utiliser facilement des périphériques sans fil et deux ports USB-C et USB-A pour une productivité accrue et la commodité.

De plus, le PCDock Pro et le PCDock Pro Max sont tous deux équipés d’un chargeur sans fil rapide intégré de 15 W pour garder votre appareil mobile préféré au top à tout moment, ainsi que d’un éclairage LED RVB pour faire des activités après le travail – comme regarder des films ou jouer – encore plus agréable.

Retournez le PCDock LANQ sur Indiegogo aujourd’hui

Si vous souhaitez contribuer à la mise sur le marché du PCDock LANQ, vous pouvez le sauvegarder sur Indiegogo dès maintenant. Les promesses pour le PCDock standard commencent aussi bas que 99 $ (50% de réduction), le PCDock Pro commence à 148 $ (45% de réduction) et le PCDock Pro Max commence à 198 $ (40% de réduction). Gardez à l’esprit que les créneaux pour lève-tôt sont limités, donc si vous souhaitez obtenir le meilleur prix, vous devez soumettre votre engagement maintenant. Cette campagne devrait se terminer fin mars.