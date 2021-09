Le Laos, pays d’Asie du Sud-Est, autorise le commerce et l’extraction de crypto-monnaie

Exploitation minière

AnTy16 septembre 2021

Dans un changement de politique, le Laos a approuvé l’extraction et le commerce de crypto-monnaies dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Les analystes voient cette décision comme une étape logique pour un pays intérieur contrôlé par les communistes qui dispose d’un excédent d’hydroélectricité.

Le pays endetté a son industrie touristique nationale gravement touchée par la pandémie, et bien qu’il dispose d’une forte capacité de production d’électricité, la demande intérieure est relativement faible et affaiblie.

Ce passage à la crypto intervient après que le mois dernier, la banque centrale du Laos a publié un avis avertissant le public de l’utilisation des actifs crypto.

Cette semaine, le bureau du Premier ministre a déclaré que six entreprises, dont des banques et des groupes de construction, étaient autorisées à commencer à exploiter et à échanger des actifs cryptographiques pendant que les ministères concernés rédigent des règlements régissant leur utilisation.

Une multitude de ministères dirigés par le ministère de la Technologie et des Communications en coordination avec le ministère des Finances, le ministère de l’Énergie et des Mines, le ministère de la Planification et de l’Investissement et le ministère de la Sécurité publique travailleront avec la Banque du Laos (BOL) et le service public national la Lao Electric Power Company pour réglementer l’industrie, a rapporté le Laotian Times.

Les résultats de la recherche et la consultation entre les ministères et les organisations concernées seront discutés lors d’une réunion plus tard ce mois-ci.

