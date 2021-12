Le LAPD procède à 50 arrestations dans le cadre d’une enquête sur la drogue

Le département de police de Los Angeles a annoncé vendredi avoir procédé à 50 arrestations et 16 arrestations supplémentaires en attente après son enquête de deux ans sur des stupéfiants vendus sur la tristement célèbre rangée de dérapages de la ville au centre-ville de Los Angeles.

L’enquête s’est principalement concentrée sur les ventes de drogue à la grande et vulnérable population de sans-abri de la région – en particulier les revendeurs qui s’attaquent aux sans-abri après avoir reçu des paiements d’aide publique au début de chaque mois.

Les clients apportent de vieilles aiguilles pour échanger de nouvelles aiguilles à la porte d’entrée du Center for Harm Reduction à Skid Row en septembre 2021. (Al Seib / Los Angeles Times via .).

« Cette enquête nous a montré qu’il y a des gens vivant dans les banlieues, certains avec des antécédents criminels violents, qui se réveillent tous les jours et prennent la décision consciente de se rendre au centre-ville et de vendre des drogues dangereuses et hautement addictives dans les rues », Drug Enforcement Agency L’agent spécial en charge de la division de terrain de LA, Bill Bodner, a déclaré vendredi dans un communiqué.

Il a poursuivi : « Leurs clients cibles dans de nombreux cas sont des personnes sans domicile fixe. Avec une augmentation nationale des décès causés par la drogue de plus de 30 % par rapport à l’année dernière, et les signes de problèmes de santé mentale et de troubles liés à l’utilisation de substances devenant de plus en plus évidents dans notre ville, nous devons continuer à prendre des mesures comme cette enquête pour mettre fin à cette exploitation inhumaine et à cette victimisation de nos communautés les plus vulnérables. »

Une personne pousse un chariot contenant ses effets personnels dans un camp de sans-abri sur Skid Row le jeudi 23 septembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via .)

Le service de police a saisi 5 kilogrammes de cocaïne, 857 livres de méthamphétamine, 5 livres d’héroïne, 1 kilogramme de fentanyl, plus de 46 000 comprimés de fentanyl, six armes à feu et environ 250 000 $ en espèces provenant de la vente de stupéfiants.

À ce jour, 50 personnes au total ont été arrêtées à la suite de l’enquête et 16 autres arrestations sont en cours. Les accusés pourraient encourir jusqu’à 10 ans de prison s’ils sont reconnus coupables d’accusations graves, a déclaré la police.

Vue d’un campement de sans-abri sur Skid Row le jeudi 23 septembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via .)

La Los Angeles Homeless Service Authority a estimé en 2020 qu’il y avait environ 4 700 personnes sans abri vivant dans des quartiers défavorisés – dont des milliers souffrent de toxicomanie et d’abus de substances – bien que ce nombre puisse être plus élevé maintenant. Le décompte annuel a été annulé pour 2021 en raison de la pandémie.

Un décompte de janvier 2020 de la Los Angeles Homeless Services Authority a indiqué qu’il y avait plus de 66 400 sans-abri vivant dans le comté de LA – de loin la plus grande concentration de l’État – pensant que les experts ont fixé un nombre beaucoup plus élevé.

Le décompte de janvier 2020 comprenait plus de 41 000 personnes dans les limites de la ville de LA. Ces deux chiffres ont augmenté de plus de 12 % par rapport à l’année précédente. COVID-19 a forcé certains sans-abri à quitter les refuges en raison de nouvelles limitations de capacité, obligeant les dirigeants de la ville à trouver de nouveaux moyens rentables de fournir un abri à ceux qui vivent dans la rue pendant la pandémie.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.