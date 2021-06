Le Late Late Show de James Corden fait l’objet de critiques croissantes sur le segment populaire

James Corden a depuis répondu à la pétition, affirmant qu’ils n’utiliseraient absolument aucun aliment culturel la prochaine fois que le segment sera diffusé et que lui et son équipe ne voulaient aucun mal. Corden a exprimé qu’il voulait que The Late Late Show soit une source de “lumière et d’amour”, pas une source de mal. À ce stade, il n’est pas clair quand, ou si, “Spill Your Guts or Fill Your Guts” se déroulera à nouveau sur The Late Late Show. CinemaBlend continuera à vous tenir au courant de tout développement futur de cette histoire.