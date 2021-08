Le latte à la citrouille et aux épices de Starbucks revient cette semaine

Le Pumpkin Spice Latte sera disponible chez Starbucks à partir du mardi 24 août 2021. La boisson de nouveauté bien-aimée mais source de division annonce généralement le début de l’automne, mais elle a été repoussée de plus en plus tôt chaque année. Maintenant, Starbucks a annoncé qu’il serait de retour au menu avant même que cet été ne soit officiellement terminé.

Le Pumpkin Spice Latte – communément appelé PSL – est une boisson au café aromatisée à base d’espresso Starbucks, de lait cuit à la vapeur, de vraie citrouille, de cannelle, de muscade et de clou de girofle. Il est disponible sous forme de boisson chaude ou glacée, avec en option une garniture de crème fouettée et des épices pour tarte à la citrouille. C’est la 18e année que la boisson sera disponible, offrant une excellente occasion de revenir sur sa montée en popularité et son impact sur le paysage des tendances alimentaires.

Présentation du Pumpkin Love O’ Meter, un quiz qui sépare les amateurs de citrouilles des amateurs de citrouilles. Découvrez où vous tombez. https://t.co/aImt4ouAMN pic.twitter.com/ghM41CkANe – Café Starbucks (@Starbucks) 23 août 2021

Le PSL a été lancé pour la première fois à l’échelle nationale en 2003 et a établi la norme pour les saveurs sur le thème de l’automne depuis près de deux décennies maintenant. L’étiquette « épice de citrouille » a depuis été appliquée à à peu près tout, pour le meilleur ou pour le pire. À ce jour, les fans et les détracteurs débattent de l’authenticité et de la qualité de cette famille de saveurs.

Cette année, il est plus clair que jamais à quel point Starbucks a élargi la présence de Pumpkin Spice sur son menu. La société a annoncé le retour de la Pumpkin Cream Cold Brew, qui est faite avec du café infusé à froid Starbucks, du sirop de vanille et une garniture de mousse froide à la crème de citrouille, avec un saupoudrage d’épices à la citrouille pour finir.

Il y a aussi des produits de boulangerie Pumpkin Spice qui reviennent cette semaine, y compris les muffins au fromage à la crème à la citrouille, les scones à la citrouille et le pain à la citrouille. Ce dernier est disponible toute l’année mais brillera évidemment plus que jamais à l’automne. Enfin, Starbucks propose des produits Pumpkin Spice à préparer à la maison, notamment du marc de café au Pumpkin Spice, des produits Pumpkin Spice préemballés et de la crème non laitière au Pumpkin Spice. La société propose également du concentré d’infusion à froid Pumpkin Spice, qui sera disponible dans les épiceries ou en ligne dans certains cas.

Comme toujours, les concurrents de Starbucks présentent également leurs produits Pumpkin Spice, notamment Dunkin Donuts et d’autres cafés, de la restauration rapide aux cafés des petites villes. L’éruption soudaine de ces saveurs a déjà stimulé le retour familier des blagues, des mèmes et des commentaires de Pumpkin Spice sur les réseaux sociaux. Après 18 ans, il n’a encore vieilli pour personne.