Le lavage de samedi pourrait retarder les qualifications de F1 à dimanche · .

La menace de fortes pluies tout au long de samedi à Sotchi Autodrom pourrait conduire la Formule 1 à reporter sa séance de qualification à dimanche.

Les essais ont commencé sous un ciel bleu sur le circuit ce matin, mais le temps devrait se dégrader samedi. Les prévisions officielles de la FIA indiquent qu’une pluie constante est attendue à partir de demain matin. Les conditions pourraient s’améliorer en fin d’après-midi, mais d’autres prévisions indiquent que la pluie s’installera pour la journée.

Cela menace de présenter un sérieux casse-tête pour les organisateurs, qui ont une journée exceptionnellement chargée d’activités sur piste samedi. La décision de reporter la finale de la saison de Formule 3 à ce week-end a augmenté le nombre de courses de soutien qui doivent avoir lieu à Sotchi.

En plus des séances d’essais et de qualifications finales de la F1 samedi, la Formule 2 et la Formule 3 devraient organiser deux courses chacune. La F2 et la F3 ont également une autre course chacune le matin du grand prix, lorsque les conditions devraient s’améliorer.

La Formule 1 a déjà commencé à discuter de la possibilité de reprogrammer les séances si la course de samedi est perturbée. “Dimanche ne s’annonce pas trop mal en ce moment, avec ce que j’ai vu”, a déclaré Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren. « Je pense donc qu’il y a en fait une chance de courir sur le sec dimanche.

« Il y a eu un bon dialogue hier déjà juste pour se préparer aux différents scénarios pour ce week-end. Je pense donc que tout le monde est prêt à réagir en fonction de l’évolution des prévisions météorologiques. »

Si la F1 est contrainte de reporter sa séance de qualification à samedi, cela pourrait avoir un effet d’entraînement sur les courses de F2 et F3. La course de Formule 3 de dimanche est sa dernière épreuve de la saison et pourrait décider du championnat, que Dennis Hauger et Jack Doohan sont en lice pour remporter.

Le mois dernier, la Formule 1 n’a pas pu effectuer un seul tour de course à Spa-Francorchamps en raison de fortes pluies dimanche. La course a été signalée par un drapeau rouge après trois tours derrière la voiture de sécurité et des demi-points attribués en fonction des positions après un seul tour de course.

Activité sur piste du Grand Prix de Russie samedi et dimanche

samediFormule 3Course un08:35Formule 2Course un10:30Formule 1S’entraîner trois12:00Formule 3Course deux13:40Formule 1 Qualifications15:00Formule 2Course deux16:45dimancheFormule 3Course trois09:55Formule 2Course trois11:20Formule 1Grand Prix de Russie15:00

Le coucher du soleil est attendu à 18h13 le samedi et à 18h11 le dimanche.

