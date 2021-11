Le lave-auto de la station-service BP à Newcastle endommage un véhicule Mini Cooper | Royaume-Uni | Nouvelles

Rachel Spencer, 45 ans, a soudainement entendu un « coup tout puissant » alors qu’elle utilisait la machine de lavage de voiture dans une station-service BP le mois dernier. Elle a été horrifiée de découvrir que le spoiler à l’arrière de sa Mini s’était détaché, lui laissant une facture salée.

Rachel, une coach en affaires, a parlé à un préposé, qui lui a dit de déposer une plainte auprès de Motor Fuel Group (MFG), propriétaire du lave-auto à Gosforth, Newcastle.

Mais la semaine dernière, MFG a déclaré à Rachel qu’il n’y avait eu aucun défaut dans la machine et qu’il n’y avait « aucune preuve » que les dommages auraient pu être causés par une utilisation correcte du lave-auto.

S’adressant à Chronicle Live, l’automobiliste a déclaré: « J’avais fait tout ce que vous deviez faire, j’avais retiré mon antenne, j’avais suivi les règles. J’ai 45 ans, j’ai déjà été dans des lave-autos, je sais quoi faire et je sais que je n’ai rien fait de mal.

« À aucun moment, il n’est dit qu’il y a un risque que le lave-auto enlève une partie de ma voiture.

« Je suis allé au lave-auto comme d’habitude – je sais que j’ai suivi toutes les règles, je n’ai pas bougé la voiture.

« Je viens d’entendre ce claquement tout-puissant et ce genre de bruit sourd, et j’ai juste pensé » oh mon dieu, qu’est-ce que c’est ? « . J’étais dans le lave-auto donc je ne pouvais pas savoir ce que c’était, alors j’ai attendu le fin et chassé et arrêté dès que j’ai pu.

« Je l’ai conduit dehors et j’ai regardé à l’arrière et j’ai vu qu’une pièce manquait. J’ai dû aller au lave-auto pour récupérer la pièce qui avait été arrachée. »

Après son enquête, MFG a rappelé à Rachel que l’utilisation du lave-auto était « aux risques et périls du propriétaire » et lui a d’abord dit qu’elle devrait contacter ses assureurs pour obtenir de l’argent pour réparer les dommages – un garage lui disant qu’elle coûterait un peu plus de 400 £.

Mais Rachel, de Gosforth, ne pense pas que les utilisateurs de lave-autos soient avertis qu’il existe un potentiel de ce niveau de dommages.

Un porte-parole de MFG a initialement refusé de commenter lorsqu’il a été approché par Chronicle Live.

Cependant, le lendemain du contact de la société, Rachel a déclaré avoir reçu un nouveau message de MFG, l’informant que la société avait « réévalué » la plainte et lui offrirait 402,60 £ « en signe de bonne volonté, sans admission de responsabilité ».

Rachel a déclaré: « Je suis vraiment ravie, mais je pense que c’est dommage que j’aie dû me battre pour qu’ils fassent la bonne chose. »

L’année dernière, des centaines de lave-autos à travers le Royaume-Uni ont été contraints de fermer quelques jours avant Noël en vertu de règles strictes de verrouillage de niveau 4.