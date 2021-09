Le lave-vaisselle Lidl balaie et traîne son secteur : ce sont les principales alternatives | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Lidl a une nouvelle fois fait l’actualité en mettant en vente un produit qui l’a balayé en peu de temps. On parle du fameux Lave-vaisselle couvercle, une machine avec laquelle faire la vaisselle sans avoir à la raccorder à l’alimentation en eau et qui coûte 199,99 euros dans sa boutique en ligne. Ou ça coûte, parce que a balayé et est déjà épuisé, au moins en ligne.

Mais ne désespérez pas, car il existe des dizaines d’alternatives au lave-vaisselle portable de la chaîne allemande. Et c’est que Lidl n’a pas inventé les lave-vaisselle portables, et encore moins avec l’existence et l’essor du « caravaning ».

Et est-ce les lave-vaisselle portables sont une excellente option pour les personnes qui vivent seules ou avec un partenaire depuis des années, ainsi que pour les personnes qui voyagent beaucoup et aiment avoir un lave-vaisselle dans leur caravane ou partout où elles vont pour laver la vaisselle et les couverts confortablement.

Donc, si vous n’avez plus de nouveau produit phare de Lidl, ne vous inquiétez pas : Voici une liste des principales alternatives au lave-vaisselle Lidl, pour que vous puissiez vous aussi profiter d’un lave-vaisselle portable dans votre cuisine.

Klarstein Amazonie Mini

Pour 299,99 euros vous avez le rival direct du lave-vaisselle de Lidl sur Amazon : le Klarstein Amazonia Mini, un lave-vaisselle portable qui coûte 100 euros de plus que l’électroménager de la chaîne allemande, mais croyez-nous quand on dit que ça vaut le coup.

Le Klarstein Amazonia Mini offre un lavage à 360º, avec un nettoyage en profondeur. Ceci est réalisé grâce aux bras gicleurs situés en bas et en haut. Et grâce à son écran LED, vous pouvez choisir entre six programmes différents : éco, une heure, rapide, fruits, désinfection haute température et verre.

Étant un lave-vaisselle portable, il est très compact et prend très peu de place dans votre cuisine. Il a une capacité de deux services et est toujours prêt à l’emploi, car n’a pas besoin d’installation et vous n’avez pas besoin de le connecter à l’alimentation en eau, il est donc aussi très pratique en voyage et en résidence secondaire.

A) Oui, grâce à ce petit lave-vaisselle, vous économiserez non seulement de l’espace et des efforts, mais aussi beaucoup d’eau et d’électricité. Même le résultat sera plus hygiénique qu’un lavage à la main. Sans aucun doute, une option légère, économique et très confortable.

Mini lave-vaisselle Vogvigo

Le mini lave-vaisselle Vogvigo coûte 199,90 euros, un prix très similaire à celui du lave-vaisselle Lidl, et il offre également des résultats impeccables en peu de temps et prend peu de place, ce qui en fait l’alternative la plus similaire.

Grâce à son moteur longue durée à haute efficacité et à son bras gicleur rotatif en forme de S, le mini lave-vaisselle Vogvigo offre un nettoyage complet à 360°., avec une couverture complète pour qu’aucune tache ne reste sur votre vaisselle.

Il dispose d’un contrôle automatique intelligent, d’un lavage à un bouton et d’une température élevée à plusieurs niveaux, avec un nettoyage puissant avec de l’eau atteignant jusqu’à 70 degrés de température, sans détergent. Par conséquent, le lave-vaisselle atteint une efficacité énergétique de classe A, économisant de l’énergie, de l’eau et de l’argent.

Il dispose également d’un système de circulation d’air frais qui garantit que la cavité est exempte d’odeurs et de résidus, et la vaisselle peut être stockée longtemps. La stérilisation à la vapeur à haute température, le lavage et le séchage sont également intégrés.

Voyage EVOO Mini D

Le lave-vaisselle portable EVOO Mini D Trip est le mini lave-vaisselle le plus vendu d’Amazon, il se peut donc que le lave-vaisselle de Lidl tremble déjà. Il vous coûte 213 euros et est aussi simple d’utilisation que polyvalent et pratique.

Pour commencer, l’EVOO Mini D Trip n’a pas besoin d’installation; il suffit de le brancher, de le charger avec de l’eau et de le mettre au travail. C’est facile ! Vous pouvez le placer où vous voulez, car il n’a besoin que d’une prise de courant et d’une bouteille de 5 litres pour remplir son réservoir.

Et en parlant de ce réservoir d’eau rechargeable, j’ai dit ; Si vous ne souhaitez pas installer le lave-vaisselle comme s’il s’agissait d’un électroménager, il vous suffit de remplir ce réservoir et c’est fini. Et ne vous inquiétez pas, car il possède un capteur qui vous avertit lorsque le réservoir est plein ou vide. donc n’oubliez pas de le remplir.

Parfait pour les cuisines, les voyages et les résidences secondaires, l’EVOO Mini D Trip permet deux couvertures complètes et a jusqu’à six programmes, programmables jusqu’à 24 heures à l’avance: éco, une heure, rapide, fruits, Baby Care et verre. Un luxe, surtout pour les personnes qui vivent seules et les couples.

Mini lave-vaisselle Hava

Le mini lave-vaisselle Hava coûte 339 euros, c’est donc un peu différent du prix du lave-vaisselle Lidl, mais la même chose s’est produite avec le Klarstein Amazonia Mini : il vaut chaque centime de son prix en raison de son efficacité dans un tel petit espace.

Ce mini lave-vaisselle ne consomme que 5 litres d’eau à chaque cycle de lavage, environ 80% que dans le laquage à la main. Il ne consomme également que 0,015 – 0,498 kWh d’énergie, ce qui en fait un produit économe en énergie et en même temps économise de l’espace.

Il prend en charge 5 modes de lavage et un mode de séchage qui peuvent être facilement programmés et contrôlés via le panneau de commande LED. Exécutez trois à quatre cycles d’eau chaude et froide en alternance. L’ensemble du processus évite l’utilisation d’outils de lave-vaisselle tels que des chiffons, des brosses à bol, etc., qui peuvent provoquer une contamination secondaire.

Grâce à son réservoir d’eau intégré, ce lave-vaisselle portable permet une utilisation facile et confortable sans avoir besoin d’un raccordement d’eau permanent. Un grand avantage est qu’il n’occupera pas votre robinet lors d’un nettoyage en profondeur. Il comprend également un tuyau d’arrivée d’eau pour fournir de l’eau directement à partir d’un robinet de cuisine lorsque vous en avez besoin.

Mini lave-vaisselle Kwasyo

Sans aucun doute, le mini lave-vaisselle le plus élégant de la liste est le mini lave-vaisselle Kwasyo, dont le design fait ressortir les couleurs même du lave-vaisselle de Lidl. Cela vous coûte 349 euros sur Amazon et ce qui est beau est bon.

Ce lave-vaisselle aucune installation requise et deux modes au choix : eau du robinet et pompage direct de la machine. Il intègre un tuyau d’admission et de vidange et une pince de vidange, mais vous pouvez simplement le placer où vous voulez l’utiliser et c’est tout.

Dispose d’un système de triple filtration: le filtre principal filtre et recueille les aliments et autres contaminants ; le tamis microfiltre garantit qu’il n’y a pas de traces de saleté et de nourriture; et le filtre grossier filtre les gros objets comme les os ou le verre pour une propreté absolue.

Il dispose de quatre programmes de lavage et de pulvérisation en mode 3D Ainsi, l’eau sort à 70 degrés et rince facilement chaque partie de la vaisselle, dissolvant facilement la graisse et les sauces collantes. Et après chaque lavage, le lave-vaisselle séchera la vaisselle rapidement.

