Le lave-vaisselle portable Lidl n’a pas besoin de sortie d’eau et vous pouvez le mettre où vous voulez | La technologie

Lidl a mis en vente un lave-vaisselle portable parfait pour les petites cuisines et les résidences secondaires : il a une taille très compacte, il n’a pas besoin de sortie d’eau et vous pouvez le mettre où vous voulez simplement en le branchant sur le secteur.

Lidl ne cesse de nous surprendre avec ses appareils utiles et pratiques. Après le succès de la presse à chemises qu’elle a mise en vente il y a quelques semaines et qui a de nouveau fait sensation auprès des consommateurs, elle a désormais le lave-vaisselle portatif, un nouvel appareil électroménager qui promet de devenir un best-seller.

Le nouveau lave-vaisselle compact de SilverCrest peut être acheté dans le bazar en ligne de la chaîne allemande et est au prix de 199,99 euros, moins cher que d’autres alternatives que l’on peut voir dans des magasins comme Amazon.

Le grand attrait du lave-vaisselle portatif Lidl est que, contrairement aux modèles conventionnels, il n’a pas besoin de sortie d’eau. Grâce à cela, vous pouvez le mettre n’importe où et il n’a pas besoin d’installation : il vous suffit de le brancher sur le secteur, et c’est tout.

De plus, il est beaucoup plus compact que les lave-vaisselle conventionnels. Il mesure 42 x 43,5 x 43,5 cm et pèse 14,5 kg, sa taille et son poids sont donc considérablement inférieurs à ceux d’un modèle normal.

Ces deux qualités font de ce lave-vaisselle Lidl l’alternative parfaite pour les petites cuisines où il n’y a pas d’espace pour installer un lave-vaisselle normal.

Et en n’ayant pas à le brancher à la prise d’eau, vous pouvez l’emmener dans votre résidence secondaire ou le mettre partout où vous en avez besoin, puisque vous n’avez besoin que d’une prise au courant électrique.

Pour fonctionner, le lave-vaisselle portable Lidl Il dispose d’un réservoir dans lequel l’eau doit être introduite avant chaque lavage. L’appareil ne consomme que 5 litres par cycle, il est donc très efficace et permet de laver la vaisselle avec un minimum d’eau.

Il dispose de cinq programmes de nettoyage : intensif, rapide, écologique, verre et ustensiles pour bébé, et peut atteindre une température maximale de 70 degrés. Vous pouvez l’utiliser confortablement à l’aide de l’écran tactile à l’avant.

Vous êtes en retard et il n’y a plus de stock ? Ne t’inquiète pas, sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres lave-vaisselle portables:

Si vous préférez, vous pouvez également attendre que Lidl remette cet appareil en vente prochainement.

