Le layup soufflé du Tennessee était le point faible du match de basket-ball universitaire le plus laid de l’année

Tennessee contre Texas Tech n’était probablement pas le pire match de basket-ball universitaire de tous les temps, mais s’il y a un match plus moche que celui que les Vols et les Red Raiders ont joué mardi soir, nous serons choqués. Texas Tech a battu le n°13 du Tennessee, 57-52, en prolongation dans le Jimmy V Classic au Madison Square Garden. MSG a vu beaucoup de mauvais basket-ball accueillir les Knicks de New York au cours des 20 dernières années, mais l’affichage offensif futile dans ce jeu pourrait être un nouveau creux.

Les équipes se sont combinées pour tirer à 28,8% du terrain. Ils ont tiré un combiné de 10 sur 63 à trois points. À un moment donné, le Tennessee a raté 18 trois de suite. Texas Tech a connu une sécheresse de 7:38 sur le terrain en deuxième mi-temps – qui s’est terminée sur un gardien de but! – et toujours gagné.

Le match a touché le fond à la fin de la seconde moitié lorsque Josiah-Jordan James du Tennessee a fait une échappée et l’a bâclé de manière incroyable.

Ne vous inquiétez pas, James n’a pas été blessé. Il a frappé un embrayage à trois points avec 33 secondes à jouer pour envoyer le match en prolongation.

Les fans dans l’arène auraient hué lorsque la sonnerie a retenti pour les heures supplémentaires. Personne ne pouvait plus supporter ce jeu. Au moins, James a obtenu sa rédemption après une tentative de layup aussi brutale.

Soyons clairs : ces deux équipes sont absolument élitistes défensivement. Les Vols se classent actuellement au premier rang du pays en termes d’efficacité défensive, et Texas Tech est au quatrième rang. Chacun de ces programmes a la réputation de dominer défensivement, mais même cela ne devrait pas amener les deux équipes à se combiner pour un tir inférieur à 30 %.

Ne le prenez pas de moi – prenez-le de Rick Barnes :

« Je ne sais pas si nous pouvons être pires en attaque et nous étions dans le match », a déclaré l’entraîneur Rick Barnes. « Un ou deux de plus et peut-être que nous aurions mis le couvercle. »

Texas Tech a maintenant une fiche de 7-1 et pourrait entrer dans le top 25 la semaine prochaine. Chris Beard est parti, mais les Red Raiders apportent toujours la chaleur défensivement dirigé par l’assistant de longue date Mark Adams. Croyez-le ou non, Texas Tech se classe en fait au 33e rang du pays sur le plan offensif.

Ces deux équipes pourraient facilement participer au tournoi de la NCAA d’ici la fin de l’année. Mettons-nous d’accord pour ne plus jamais parler de ce jeu.