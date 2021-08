Le “leader” anti-masque de TX meurt de COVID

/ Youtube

Un autre jour et UN AUTRE « activiste politique » proCOVID meurt de COVID-19. Caleb Wallace du Texas est mort de sa propre stupidité. Il n’était pas seulement heureux de laisser une femme et des enfants derrière lui. Wallace a dû organiser une protestation politique contre les mesures visant à protéger les gens du COVID-19, et il semble qu’il détestait VRAIMENT les masques.

De l’ardoise :

Caleb Wallace, qui était un leader dans la protestation contre les exigences en matière de masques et d’autres restrictions liées au COVID-19 dans le centre du Texas, est décédé après une bataille d’un mois contre le coronavirus, a déclaré samedi sa femme. « Caleb est décédé paisiblement. Il vivra pour toujours dans nos cœurs et nos esprits », a écrit Jessica Wallace, l’épouse de Caleb, sur la page GoFundMe de la famille. Un jour plus tôt, Jessica Wallace avait écrit que “Caleb ne le fera pas beaucoup plus longtemps.” Wallace, qui a vécu à San Angelo, au Texas pendant la majeure partie de sa vie, a été hospitalisé le 30 juillet. Le père de trois enfants, avec un autre en route, s’est rapidement détérioré et était inconscient et fortement sous sédation depuis le 8 août.

Wallace est devenu connu dans sa communauté pour s’être opposé aux restrictions du COVID-19 et a été le fondateur des San Angelo Freedom Defenders, qui ont organisé un rassemblement pour mettre fin à la « tyrannie du COVID-19 ». Le même mois où il a été hospitalisé, Wallace a organisé un « rassemblement pour la liberté » qui a appelé les personnes qui « en avaient marre que le gouvernement contrôle nos vies » à se joindre à leur manifestation. « Ils pensaient que le coronavirus était un canular et ils estimaient que le gouvernement était trop autoritaire en ce qui concerne les masques », a déclaré la maire de San Angelo, Brenda Gunter, au New York Times.