Le leader Barça répond en grand à Belgrade face à l’Etoile Rouge

Le Barça a réaffirmé son leadership solo en Euroligue avec un victoire d’un immense mérite par 69-76 sur la piste d’une étoile rouge qu’il n’a jamais abandonné et qu’il a poussé le jeu à l’extrême sur le plan physique au quatrième quart-temps.

ETOILE ROUGE, 69

(13 + 18 + 28 + 20): Nate Wolters (11), Austin Hollins (2), Luka Mitrovic (15), Nikola Kalinic (15), Ognjen Kuzmic (4) -cinq partants-, Dejan Davidovac (8), Branko Lazic, Ognjen Dobric, Nikola Ivanovic (4), Maik Zirbes (2), Stefan Markovic (8) et Stefan Lazarevic.

BARÇA, 76

(20 + 14 + 27 + 15): Nico Laprovittola (6), Kyle Kuric (8), Sergi Martínez (6), Nikola Mirotic (10), Sertaç Sanli (11) -cinq de départ- Brandon Davies (6), Pierre Oriola (2), Rokas Jokubaitis (2), Nigel Hayes (14), Dante Exum et Rolands Smits (11).

ARBITRES

Carmelo Paternico (Italie), Gytis Vilius (Lituanie) et Elias Koromilas (Grèce). Sans éliminé pour fautes.

INCIDENTS

Match correspondant à la 15e journée de la phase régulière de l’Euroligue masculine de basket-ball joué devant 6 849 spectateurs à la salle Aleksandar Nikolic (Sala Pionir) de Belgrade (Serbie).

C’était le premier match en une semaine avec trois engagements auquel les Blaugrana sont arrivés avec de très bons sentiments après les victoires vendredi dernier dans la classique européenne contre Madrid (93-80) et moins de deux jours plus tard sur la piste difficile de Lenovo Tenerife (60-75).

Sans les blessés Nick Catathes, Àlex Abrines et Cory Higgins mais avec la nouvelle recrue Dante Exum, le finaliste actuel a commencé très « connecté » et a fait taire le Pionir avec deux triples de Sergi Martínez et un de Sanli pour prendre immédiatement un revenu très important de 11 points (5-16, min. 5:17).

Dejan Radoncic, l’un des techniciens qui a le mieux travaillé pour son équipe dans toute l’Euroligue, a immédiatement arrêté le match et ses instructions se sont traduites par une augmentation de l’intensité cela compliquait peu à peu les attaques des visiteurs.

Ceux de Jasikevicius ont réussi à traverser la tempête locale dans ces dernières minutes du premier quart (13-20), mais pas dans le second. Avec Luka Mitrovic comme référence (ancien joueur de l’UCAM Murcia et du BAXI Manresa) et avec un gros travail défensif qui a suscité la véhémence habituelle de Pionir, le Red Star a réussi à ce que son rival n’ait marqué que deux lancers francs au cours des cinq premières minutes.

Avec ces prémisses et devant l’euphorie du légendaire joueur de tennis Novak Djokovic, l’équipe serbe a renversé le score avec un triplé de Nate Wolters (23-22, min. 15), un joueur qui était sous ses ordres par l’entraîneur lituanien dans le Zalgiris. Et pour compléter le tableau, Mirotic a commis sa deuxième faute en attaque et s’est rendu sur le banc.

Au moins, le Barça s’est accroché au terrain et, sur la base de lancers francs avec Kuric comme protagoniste à cinq reprises, a réussi à atténuer ce black-out offensif aller aux vestiaires avec un avantage (31-34). Bien sûr, ils avaient déjà accordé 10 rebonds offensifs aux Balkans, dont sept d’un Ognjen Kuzmic qui redevient important après lui avoir miraculeusement sauvé la vie dans un spectaculaire accident de voiture en 2018.

L’aube du troisième quart-temps a rappelé le début de la rencontre, avec deux triples de Laprovittola et un d’un Nigel Hayes qui continue de faire des pas en avant et a affronté les 10 dernières minutes avec 14 points, six rebonds et +19. De cette façon, l’équipe du Barça a pris huit points de location (37-45) malgré les tentatives désespérées d’un Nikola Kalinic qui a pu signer l’été dernier pour le Barça.

Le Red Star a fait une nouvelle tentative avec un jeu plus dur et un triplé de Kalinic a fortement serré le duel (44-47, min. 26:22), mais là les visiteurs ont fait preuve de maturité avec deux triplés d’un Rolands Smits qui n’en a pas raté un seul. lancer (11 points) et Hayes qui ils ont de nouveau catapulté leur équipe (49-61 à la fin du troisième quart-temps).

Mené 54-65 à sept minutes de la fin, l’équipe des Balkans est définitivement entrée en guerre et a compliqué les attaques du Barça pour revenir à seulement quatre points (63-67, min. 36:30) et à trois avec 1:49 pour conclure le duel (68-71).

Hollins a raté un triple qui aurait égalisé le match et Hayes a capté un rebond providentiel suivi de deux lancers francs transformés par Mirotic, qui n’a pas raté le moment clé d’un victoire plus que travaillée par 69-76 dans un véritable enfer .