Selon Focus Taiwan, CHTHONIQUE leader devenu militant et législateur Freddy Lim fait face à un éventuel rappel en tant que représentant du district de Wanhua à Taipei.

La pétition de rappel, initiée par l’un des Limles constituants de Cheng Taping, conseiller municipal indépendant de Taipei Chung Hsiao-ping et ancien porte-parole de l’opposition Kuomintang (KMT) Eric Huang, accuse Lim d’avoir failli à ses devoirs, car Wanhua était l’épicentre de la récente épidémie de COVID-19 à Taïwan.

La pétition a recueilli suffisamment de signatures pour passer à la deuxième étape, la Commission électorale centrale (CCE) a déclaré mardi.

En vertu des règles taïwanaises, les signatures d’un pour cent seulement de l’électorat concerné sont requises pour proposer une révocation. Après cela, les signatures de seulement 10 pour cent de la population votante sont nécessaires pour faire avancer la proposition à un vote officiel. Et enfin, pour que le résultat soit valide, seuls 25 % des électeurs doivent participer.

Lim a commenté le CCE, déclarant qu’il respecte la décision et que son objectif principal reste d’aider sa circonscription à lutter contre le COVID-19 et à stimuler les entreprises locales.

En janvier 2016, Lim a été élu membre du parlement taïwanais, faisant de lui la première star du métal à devenir parlementaire. Le parti politique qu’il a cofondé, le Parti du nouveau pouvoir (Centrale nucléaire), a appelé à la reconnaissance internationale de Taiwan en tant que pays. En 2020, il a été élu en 2020 pour une deuxième législature, cette fois en tant qu’indépendant.

