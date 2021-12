Le leader d’Akali Dal, Bikram Singh Majithjia, condamné dans une affaire de drogue, Sidhu dit « simplement un premier pas »

L’affaire en vertu des articles de la loi sur le NDPS a été enregistrée par le Bureau d’enquête du Pendjab au poste de police de la cellule d’opérations spéciales de l’État, à Mohali.

Le leader Shiromani Akali Dal et ancien ministre du Pendjab Bikram Singh Majithia a été condamné pour une affaire de drogue. Cela survient quelques mois seulement avant que l’État ne se rende aux urnes. L’affaire en vertu des articles de la loi sur le NDPS a été enregistrée par le Bureau d’enquête du Pendjab au poste de police de la cellule d’opérations spéciales de l’État, à Mohali.

Le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a tweeté : « Après 5,5 ans de lutte contre le système corrompu dirigé par la famille Badal et le capitaine et un retard de 4 ans sans suite aux rapports ED et STF contre Majithia. Enfin maintenant, après avoir insisté pour que des officiers crédibles occupent des postes de pouvoir et d’influence, la première étape a été franchie ! »

« Un FIR a été enregistré dans la police criminelle du Pendjab contre les principaux coupables du trafic de drogue sur la base du rapport STF de février 2018, dans lequel j’ai demandé cela il y a 4 ans – C’est une gifle sur le visage de tous ces puissants qui ont dormi pendant des années. problèmes au cœur de l’âme du Pendjab », a-t-il ajouté.

Sidhu, qui a attaqué le gouvernement du Congrès dirigé par Charanjit Singh Channi au Pendjab pour ne pas avoir pris de mesures dans les affaires de drogue, a déclaré que l’action contre Majithia n’était que la « première étape » de la répression contre la mafia de la drogue dans l’État.

« La justice ne sera pas rendue tant que les principaux coupables de la mafia de la drogue ne seront pas punis de manière exemplaire, ce n’est qu’un premier pas. Nous devons choisir des trafiquants de drogue honnêtes et justes et leurs protecteurs », a-t-il tweeté.

Majithia est le beau-frère du président du SAD Sukhbir Badal et une figure influente du parti. Le Congrès et d’autres partis accusent depuis longtemps Majithia de liens avec le trafic de drogue de l’État, une allégation que Majithia et SAD ont niée.

En 2018, le chef du groupe de travail spécial anti-drogue du Pendjab, Harpreet Singh Sidhu, avait soumis un rapport sur le trafic de drogue dans l’État, sur instruction de la Haute Cour du Pendjab et de l’Haryana.

Récemment, le Shiromani Akali Dal a affirmé que le gouvernement Channi tentait de « piéger » Majithia dans une affaire de fausse drogue.

