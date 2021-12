Le leader d’Akali Dal, Manjinder Singh Sirsa, rejoint le BJP quelques mois avant les élections législatives du Pendjab

Sirsa est considérée comme une alliée proche du vétéran du SAD Sukhbir Singh Badal et a également soulevé des questions liées à la communauté sikhe et aux agriculteurs.

Le leader de Shiromani Akali Dal, Manjinder Singh Sirsa, a rejoint aujourd’hui le BJP en présence des ministres de l’Union Dharmendra Pradhan et Gajendra Singh Shekhawat, du secrétaire général national Dushyant Kumar Gautam et du leader du BJP de Delhi Ramvir Singh Bidhuri au siège du parti à New Delhi. L’adhésion de Sirsa intervient des mois avant les élections de 2022 à l’Assemblée du Pendjab. Sirsa avait démissionné de son poste de président du comité de gestion de Delhi Sikh Gurdwara plus tôt dans la journée.

S’adressant aux médias, Shekhawat a déclaré que Sirsa est un visage important dans la politique du nord de l’Inde, en particulier lorsqu’on parle des dirigeants sikhs. Il a félicité Sirsa pour son travail exemplaire en tant que président du comité de gestion de Delhi Sikh Gurdwara. Il a déclaré que le BJP bénéficierait énormément lors des élections au Pendjab de l’adhésion de Sirsa au parti. Le ministre de l’Union, Dharmendra Pradhan, a déclaré que l’entrée de Sirsa renforcerait la base électorale du BJP.

Sirsa a déclaré que Shiromani Akali Dal était un partenaire du BJP depuis longtemps et que les deux parties s’étaient battues ensemble pour la cause des Sikhs et des Punjabis. Il a dit que les sikhs sont confrontés à un certain nombre de problèmes à travers le pays aujourd’hui et qu’il faut un gouvernement capable de résoudre ces problèmes. « J’ai toujours élevé ma voix pour les problèmes liés aux sikhs. J’ai eu une conversation avec le ministre de l’Intérieur Amit Shah ji au sujet des problèmes concernant les sikhs à travers le pays. Je suis heureux qu’il m’ait non seulement parlé, mais qu’il ait également déclaré qu’il souhaitait résoudre ces problèmes et les aborderait également avec le Premier ministre », a déclaré Sirsa.

Sirsa a déclaré qu’il avait démissionné de son poste de président du comité de gestion de Delhi Sikh Gurdwara car il ne voulait pas que les gens croient qu’il avait rejoint le BJP pour sauver son poste. « Je veux me consacrer à la cause des sikhs », a déclaré Sirsa tout en rappelant les problèmes concernant les sikhs dans des États comme le Sikkim, Shillong, le Jammu-et-Cachemire ou le Madhya Pradesh et l’Assam.

Sirsa est considérée comme une alliée proche du vétéran du SAD Sukhbir Singh Badal et a également soulevé des questions liées à la communauté sikhe et aux agriculteurs. Il a joué un rôle déterminant dans l’organisation des installations pour les agriculteurs pendant les manifestations en cours sous la forme de Langars et a même facilité le transport inter-États pour que les agriculteurs se joignent aux manifestations. Sirsa est également considérée comme une figure forte en ce qui concerne les questions religieuses liées aux sikhs et exerce une forte influence au sein de la communauté. Son entrée dans le BJP, couplée au rapprochement d’Amarinder Singh avec le BJP, qui n’a pas encore été annoncé, devrait donner au parti du safran une emprise plus forte dans un État où il a une présence négligeable. Le passage de Sirsa, selon beaucoup, pourrait également ouvrir les vannes à d’autres dirigeants mécontents du Congrès ainsi que du SAD.

