Le leader de Candlebox en tournée pendant la pandémie : “C’est la première fois que j’ai l’impression que c’est un travail”

BOUGIE leader Kévin Martin a parlé à Chris Akin de “Répliques” sur ce que cela a été pour lui et ses camarades de faire une tournée pendant la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La réponse est excellente. Les salles ne sont pas à pleine capacité – la plupart de celles où nous jouons – donc c’est un peu étrange. Mais le public est formidable; les gens se présentent. C’est tout ce que vous pouvez vraiment espérer pour. La chose la plus étrange, vraiment, c’est que vous ne pouvez pas vraiment vous échapper dans la musique comme nous avons pu le faire pendant tant d’années. Au fond de votre esprit, la pensée est toujours là, « Est-ce que je vais attraper COVID lors de cet événement ?’ Et cela ne vient pas seulement du groupe ; ce sont aussi les fans. C’est juste une de ces choses que vous pouvez sentir dans le fond de l’esprit de tout le monde. Il est donc très difficile d’apprécier cela autant que vous le souhaitez. .”

Lorsqu’on lui a demandé si tous les protocoles COVID-19 ont fait de la tournée un « travail » pour la première fois en BOUGIEcarrière, Martin a répondu: “C’est le cas. C’est étrange de cette façon. Vous vous sentez un peu comme, ‘D’accord, je dois être ici, et je veux m’assurer que tout le monde s’amuse.’ Mais, oui, c’est un peu exactement ce que c’est. C’est la première fois que j’ai l’impression que c’est un travail. “

Il y a moins de deux mois, Martin Raconté Canapé King Cool sur ce que cela a été pour lui et ses camarades de tourner pendant la pandémie: “Nos fans ne sont pas contents, mais nous ne faisons pas de rencontres, nous ne faisons pas de VIP, nous ne faisons pas dans les coulisses, il n’y a pas de billets gratuits – ce qui est la première fois de ma carrière que je dois faire ça. Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Je ne peux pas me permettre qu’un membre de mon groupe reçoive COVID, ou pour moi pour obtenir COVID, et je dois arrêter cette tournée pendant 10 jours pour mettre en quarantaine.

“Nous étions à Wichita lors de cette dernière course que nous avons faite, et il y avait deux bus touristiques garés à côté du nôtre le matin, et c’était LES FRÈRES AVETT qui ont dû annuler deux spectacles parce que quelqu’un de leur équipe ou des lieux qu’ils allaient tester était positif”, a-t-il poursuivi. “Et cela fait deux jours assis à Wichita [with] deux bus touristiques à mille dollars par jour, sans parler de ce que vous devez payer aux membres de votre équipage par jour – tous ces types de choses. C’est du lourd, du lourd.

“Donc, nous portons des masques partout”, a-t-il expliqué. “Nous n’interagissons avec aucun membre de l’équipe sur les sites, ce qui est regrettable, car je connais beaucoup de ces gars dans ces sites où nous jouons. Et nous ne sortons pas. Nous jouons le spectacle, nous traînons sortie au vestiaire, douche, nettoyage, peu importe, et nous allons directement au bus et nous dirigeons vers la prochaine ville.Nous sommes donc aussi trop prudents que possible.

“Franchement, nous avons eu quelques cas de personnes criant sur nos gars de l’équipe sur scène:” Enlevez votre putain de masque. Vous n’avez pas besoin de vous maquiller “, ce qui est impoli. mois. Puis-je avoir un moment pour gagner de l’argent, s’il vous plaît ? »

En août, BOUGIE publié “Tout en bas de la colline d’ici”, un extrait de son dernier album “Loups”. Martin co-écrit la chanson avec Christophe Thorne de MELON AVEUGLE. L’inspiration derrière la chanson est venue des deux amis de longue date qui réfléchissent à la nature éphémère de la célébrité.

BOUGIEle septième album studio de, “Loups”, tombé dans le monde entier le 17 septembre le Divertissement sur la chaussée. L’album est disponible sur tous les formats (CD, vinyle et via les sorties numériques).



