Le leader de Carcass « a apprécié la pause » pendant la pandémie: « C’est sain de prendre du recul et de faire une pause »

Dans une récente interview avec AndrewHaug.com, la toute première station de radio en ligne dédiée au rock et au métal d’Australie, lancée par Andrew Haug, l’ancien hôte de Triple J Australie‘s « La Raquette » émission de radio, CARCASSE leader Jeff Walker discuté de la façon dont il a passé le temps d’arrêt du coronavirus dans son Royaume-Uni natal. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons un peu de chance d’avoir des réserves à la banque, donc nous pourrions survivre de cette façon. Je suis un peu un écureuil, je m’assure toujours qu’il y a de l’argent à la banque pour nous aider à traverser les moments difficiles. Et heureusement, cela a suffi pour nous dépanner pendant cette période.

« En ce qui me concerne personnellement, je cherchais juste de petites joies dans la vie – de petites choses localement ou autre », a-t-il poursuivi. « Vivre une vie de jetset et passer des moments passionnants à parcourir le monde et à jouer des concerts, c’est un extrême à l’autre. Je cherche juste de petites choses pour me rendre heureux et trouver du réconfort dans les plus petites choses. J’ai marché et fait du vélo un Il y a beaucoup d’histoire locale que je n’avais jamais remarquée auparavant – des voies ferrées et des lignes et des trucs vraiment ennuyeux, des trucs d’âge moyen comme ça qui m’intéressent un peu.

« J’ai apprécié la pause, pour être honnête… Nous avons tourné pendant sept ans sans interruption, et cela a été sain de prendre du recul et de faire une pause. Je dirais aussi que cela a été un peu préjudiciable parce que nous avons ‘ Cela fait maintenant 18 mois que nous jouons ensemble. Donc, nous allons être incroyablement rouillés si nous jouons à nouveau un jour.

« C’était positif, mais maintenant ça commence à traîner un peu », Marcheur ajoutée. « La nouveauté s’estompe car nous venons d’annuler une tournée européenne, ce qui aurait été un bon moment pour la promotion de la [new CARCASS] album [‘Torn Arteries’].

« Il n’y a pas vraiment de fin en vue pour moi. Je veux voir les choses arriver avant de m’engager CARCASSE à quoi que ce soit. Nous avons confirmé un concert que nous allons jouer en novembre au Royaume-Uni. Mais en ce qui concerne les tournées, je vois toujours des gens réserver des tournées et elles sont toujours annulées. Je pense que c’est un peu nul de donner de faux espoirs aux gens. »

CARCASSE a donné son premier concert de l’ère de la pandémie le 6 novembre au Fête de la Damnation à Leeds, Royaume-Uni

« Artères déchirées » est sorti en septembre via Records d’explosion nucléaire. Le batteur Daniel Wilding a travaillé en session en Suède à Studio Gröndahl avec David Castillo tandis que les guitares ont été enregistrées à La gare avec James Atkinson à Leeds, en Angleterre. Ayant finalement besoin d’une forme de résidence pour finaliser le chant, la basse et d’autres jeux de guitare, le groupe est retourné à Studio Gröndahl en Suède pour continuer à travailler dans une ambiance très détendue avec Castillo.



