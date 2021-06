Le leader de Kix, Steve Whiteman, sortira le premier album solo de son histoire, “You’re Welcome”

Pour la première fois en plus de 35 ans d’histoire en tant que chanteur et leader de KIX, Steve Whiteman sortira un album solo, “De rien”, le 2 juillet. Le LP de 12 chansons a été coproduit par Blanc avec ses fidèles collaborateurs Brad Divens, Jimmy Chalfant et Bob Paré; il a été enregistré et mixé par Divens à Fixintogetmixin Studio.

Bien que la récente pandémie ait essentiellement fait dérailler la dernière année et plus de KIXles plans de tournée, ça a donné Blanc la chance de s’installer chez lui pour une période critique et de repos vocal, dont il a pu canaliser les résultats directement dans l’écriture et l’enregistrement “De rien”.

“Ne pas pouvoir jouer pendant plus d’un an m’a donné l’opportunité de me réunir avec des amis et de faire un album de ces chansons”, a déclaré Blanc. “C’était génial d’avoir quelque chose à faire pendant COVID. Nous avons tous passé un bon moment à faire ce disque et j’en suis très fier !”

“De rien” regorge de pierres précieuses de hard-rock.

“J’ai su assez tôt que cette musique n’était pas KIX musique et que ça allait être définitivement pour mon truc en solo”, dit Blanc. Que ce soit le conflit éclaboussé d’harmonica de “Mauvais sang”, la frappe blues de “Éclair”, le instantanément accrocheur “Faites-moi comme vous m’avez fait avant”, le sincère et un peu mélancolique “Enfant Dynamite”, un hommage à Ronnie Younkins (KIX guitariste), qui a traversé une autre période de désintoxication, ou le vigoureux clin d’œil-nudgery de “Remorqueur de Luv” (l’un des morceaux préférés de l’artiste), “De rien” ajoute encore un autre chapitre passionnant à BlancL’héritage enregistré de l’histoire.

Si Blancest fidèle KIX Les fans ont l’impression que le titre de l’album semble familier, ils auraient raison. “Cela vient d’un peu que je fais pendant KIX montre où je demande à nos foules une réponse. J’exige qu’ils répondent : ‘De rien’ à chaque fois que je dis ‘Merci'” Blanc explique. Et si la pochette leur donne une incroyable impression de déjà vu — elle dépeint Blancla signature de en haut, et un grand bonhomme allumette auto-dessiné en dessous, ils ont tout à fait raison. “Oui, ça a commencé quand KIXle premier album de est sorti et le label nous a fait faire tous ces magasins locaux”, Blanc raconte. “C’était de la folie, parce que nous restions assis là pendant environ deux ou trois heures à signer des albums. Les gens disaient toujours des choses comme ‘Ecrivez-moi quelque chose de spécial’ ou ‘faites quelque chose de spécial’, et je suis juste à court d’idées. Enfin, j’ai juste commencé à faire ce petit homme bâton comme portrait – et il est un peu resté. Quand les gens me demandent mon autographe maintenant, ils veulent mon homme bâton – et maintenant tout le monde peut l’avoir sur la couverture de mon album. “

KIX a sorti sept albums au cours de sa carrière, dont celui de l’an dernier ” Midnite Dynamite Re-Lit “, qui a été rendu disponible à l’occasion du 35e anniversaire de la sortie de ” Dynamite Midnite “.

KIX sera sur la route pour le reste de l’année, notamment en tête d’affiche du Festival de rock M3 au Merriweather Post Pavilion à Columbia, Maryland, le 2 juillet.

“De rien” liste des pistes :

01. Facile



02. Parler d’amour



03. Sortez le sauvage



04. Choc



05. piqûre teaser



06. Mauvais sang



07. Enfant Dynamite



08. Éclair



09. Déshabiller



dix. Remorqueur de Luv



11. Fais-moi comme tu m’as fait avant



12. m’a secoué dans mes chaussures

Crédit photo: Mark Weiss

