Le leader de la F2 Zhou fera ses débuts aux essais de F1 vendredi · .

Le leader du championnat de Formule 2, Guanyu Zhou, fera sa première apparition lors d’une séance d’essais officielle de Formule 1 lors du Grand Prix d’Autriche ce week-end.

Le pilote junior Alpine participera à la première séance d’essais au Red Bull Ring, à la place de Fernando Alonso. Il a déjà piloté pour l’équipe dans des tests de F1 publics et privés.

Zhou, 22 ans, en est à sa troisième saison de compétition en F2 et a remporté deux victoires pour son équipe Virtuosi au cours des neuf premiers tours. Il a également remporté le championnat d’Asie F3 plus tôt cette année.

Il sera le deuxième pilote chinois de l’histoire du sport à participer à un week-end de course officiel. Ma Qinghua a déjà participé à cinq séances d’entraînement pour HRT et Caterham en 2012 et 2013.

Zhou a déclaré que la nouvelle était “comme un rêve devenu réalité et un pas de plus vers mon objectif ultime de devenir pilote de Formule 1”.

"Il n'y a pas eu beaucoup de pilotes chinois en Formule 1, donc être au volant d'une F1 pendant un week-end de course va être un sentiment de fierté", a-t-il ajouté.

« Ça va être encore plus spécial que je conduise la voiture de Fernando car il m’a inspiré pour poursuivre une carrière dans la course quand j’étais jeune. Je suis très heureux de mes réalisations jusqu’à présent et je suis très reconnaissant pour le soutien que j’ai de ceux qui m’entourent.

Le directeur général d’Alpine, Laurent Rossi, a déclaré que le test est « une étape logique et importante pour l’une des étoiles les plus brillantes de l’Académie.

“Cette expérience l’aidera grandement car il progresse très solidement vers l’objectif ultime qui constitue un siège de F1 à temps plein.”

“Le défi pour les jeunes pilotes d’entrer en F1 est incroyablement difficile, et nous sommes fiers de soutenir les futurs talents sur cette route”, a ajouté Rossi.

