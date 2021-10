Le leader de la Liga est mis à l’épreuve dans le derby basque

31/10/2021 à 13:25 CET

La Real Sociedad d’Imanol Alguacil reçoit l’Athletic Club de Marcelino Garcia Toral dans l’un des grands matches de la 12e journée de Liga avec l’intention de reprendre le leadership, désormais en possession du Real Madrid après sa victoire contre Elche. Toujours sans Mikel Oyarzabal, le joueur le plus décisif du système, ceux de Saint-Sébastien sont en quête d’une nouvelle victoire à la Reale Arena.

Le txuri-urdin, qui n’a perdu qu’un seul match – contre le FC Barcelone lors de la première de LaLiga – jusqu’à présent cette saison 2021/22, Ils ont fait de leur fief un territoire imprenable : ils ne savent pas ce que c’est que de perdre et ils ont quatre victoires et trois nuls entre toutes les compétitions. Avec 24 points sur 33 possibles, la Real Sociedad a entamé la 12e journée en tant que leader solo.

Les lions, de leur côté, totalisent quatre matchs consécutifs sans défaite avec deux victoires et deux nuls et se hissent à la huitième position avec 17 points après un début difficile en Liga.. L’équipe de Marcelino a des comptes en suspens : après avoir perdu la finale de la Copa del Rey 2020, l’équipe Il ne sait pas ce que c’est que de gagner contre la Real Sociedad à domicile depuis mars 2017.

Rester en tête, le grand but

L’équipe de San Sebastián est actuellement l’une des équipes les plus en forme du championnat espagnol : ils ont 10 matchs consécutifs sans perdre en Liga et un total de 13 entre toutes les compétitions.. Avec une proposition de football attrayante, la détermination de ses noms les plus importants et l’apparition et la consolidation de jeunes talents, Le leadership de la Real Sociedad n’est pas une surprise.

Les Basques ont beaucoup grandi au cours des deux dernières saisons, atteignant la finale de la Copa del Rey et la remportant, et l’équipe traverse l’un des meilleurs moments de son histoire récente.. Le titre de Liga est une grande illusion, quelque chose qu’ils n’ont pas atteint depuis les saisons 1980/81 et 1981/82.