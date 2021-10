Le leader de la Liga, pour la première victoire en Ligue Europa

21/10/2021 à 16h02 CEST

La Real Sociedad de Imanol Alguacil affronte la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa contre le faible Sturm Graz avec l’intention de signer la première victoire. Après avoir fait match nul contre le PSV et l’AS Monaco, l’actuel leader de la Liga veut consolider dans le groupe B e Il pourrait même dormir leader s’il obtient les trois points et que l’autre partie du groupe se termine par un match nul.

Les Basques, qui ne pourront compter sur Mikel Oyarzabal pour cause de blessure avant début novembre, affronteront l’équipe autrichienne pour la première fois de leur histoire : il n’y a pas de précédent entre les deux équipes. Il a 10 matchs consécutifs sans perdre (il ne l’a fait que contre Barcelone cette saison) et a ajouté 10 des 12 derniers points possibles.

Les Autrichiens ne savent toujours pas ce que c’est que de marquer dans cette phase de groupes et sont, sans aucun doute, l’équipe la plus vulnérable des quatre qui composent le groupe B de la Ligue Europa.. Deuxième du championnat autrichien derrière le tout-puissant Salzbourg avec 23 points et avec 12 des 15 derniers obtenus, l’équipe dirigée par Christian Ilzer est l’une des plus en forme du championnat.

Leader de la Liga, avec mérite

L’équipe de San Sebastián a pris la tête le week-end dernier en obtenant les trois points contre Majorque et en consolidant sa bonne dynamique à la Reale Arena, où elle a enregistré sept victoires et un nul lors de ses huit derniers matchs et où elle a laissé son objectif à zéro dans le cinq derniers matchs (meilleure séquence depuis 1984, également avec cinq).

Les Bleu et Blanc ont profité du report des matches du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid pour se hisser en tête du classement avec 20 points sur 27 possibles. En ce début de journée 10 de Liga, ceux d’Imanol Alguacil le feront en tant qu’actuels leaders du championnat.