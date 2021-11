Le leader de l’hypocrisie/de la douleur, Peter Tägtgren, ne se fera pas vacciner contre Covid 19 tant qu’il ne sera pas temps de partir en tournée

Producteur et multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, LA DOULEUR) s’est prononcé contre les mandats de vaccination, déclarant « quand ils essaient de vous l’imposer, je deviens le contraire ».

L’homme de 51 ans Tägtgren, qui vit dans un petit village suédois appelé Pärlby, a discuté de son point de vue sur les vaccins dans une nouvelle interview avec Tuonela Magazine. Il a déclaré: « Malheureusement, je ne suis pas un gars vraiment optimiste en ce qui concerne cette affaire COVID. Je pense qu’il y aura encore quelques pics et [lockdowns] ici et [lockdowns] là. Malheureusement, c’est comme ça. Je ne sais pas quand ça va se dérouler. Je ne sais pas si ça va marcher un jour. Mais peut-être que nous pouvons être plus immunisés contre cela, donc ce n’est pas si mortel – donc cela ne vous affecte pas si, si mal, si vous obtenez une immunité normale contre cela.

« Tout le monde sait que je suis vraiment sceptique [about] le vaccin et des trucs comme ça, surtout quand ils essaient de vous l’imposer », a-t-il poursuivi. « Parce que si vous commencez à forcer [it on people], alors je deviens le contraire. Mais la bonne partie avec moi [is that] Je ne suis pas sociable. Je vis dans les bois, donc, pour moi, je ne suis pas là-bas en train de respirer les gens. La seule fois où je sors, c’est quand je vais dans mon studio ou si je vais à l’épicerie du coin où il y a quatre personnes maximum à chaque fois que j’y fais mes courses. Je ne suis donc pas là pour risquer quoi que ce soit. Et même les gens qui se font vacciner, propagent toujours la maladie, donc je ne vois pas la différence, malheureusement. »

« Ça me fait peur quand ils commencent à s’en prendre aux enfants [who are eligible for the vaccine] et pousser des choses qu’ils n’ont pas vraiment essayées », a-t-il ajouté. « Et la seule chose qu’ils essaient, c’est de le faire approuver très rapidement, et cela me fait aussi peur. Mais c’est comme ça en ce moment, et c’est comme ça qu’on va devoir le prendre. Tant que je ne sors pas, je ne vais pas me vacciner. Mais je vais devoir le faire parce que je vais partir en tournée. Alors oui, c’est comme ça de nos jours. Alors je reste à l’écart des gens jusqu’à ce que je parte en tournée… Dans mon village, il y a vingt personnes qui vivent, et nos maisons sont très éloignées les unes des autres. Je ne vois donc aucun problème à ne pas être vacciné en ce moment. »

Environ 7 millions de personnes en Suède, qui a une population de 10 millions d’habitants, ont reçu les deux vaccins COVID-19, selon le ministre des Affaires sociales Léna Hallengren.

« L’hésitation à la vaccination » – refuser ou retarder les vaccins recommandés – est identifiée par le Organisation mondiale de la santé comme l’une des 10 principales menaces pour la santé mondiale.

Une étude réalisée en Australie a révélé que les personnes entièrement vaccinées sont 16 fois moins susceptibles de tomber gravement malades ou de mourir du COVID-19 que les personnes non vaccinées.

Depuis 100 ans, les vaccins obligatoires dans les écoles ont entraîné une diminution de la mortalité infantile et l’éradication de la maladie.

Selon Ligne Santé, les vaccins COVID-19 continuent de protéger contre les maladies graves mais ne bloquent pas entièrement la transmission. Les personnes complètement vaccinées sont moins susceptibles de contracter le coronavirus que les personnes non vaccinées. S’ils ne contractent pas d’infection, ils ne peuvent pas transmettre le virus à d’autres. Cependant, lorsque des personnes complètement vaccinées contractent le coronavirus, elles peuvent toujours le transmettre.



