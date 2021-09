Le leader de Madball défend le refus de son groupe de jouer des émissions où une preuve de vaccin est requise

Lors d’une apparition sur le “Riffs ou mourir” podcast hébergé par HAVOK‘s David Sanchez, chanteur Freddy Cricien Vétérans hardcore de New York MADBALL a discuté de l’annonce récente de son groupe selon laquelle ils ne se produiront dans aucun lieu exigeant que les membres du public soient vaccinés contre COVID-19. À l’époque, MADBALL a déclaré qu’il ne ferait probablement aucune apparition en direct dans sa ville natale “pendant très longtemps” car il “ne peut pas en toute conscience jouer des émissions nécessitant des informations médicales personnelles / privées (comme le statut de vaccination) pour entrer”.

Début août, Le maire Bill de Blasio a annoncé que New York serait la première ville américaine à exiger la vaccination contre le COVID-19 pour les spectateurs des concerts, bien que la ville n’appliquera le mandat qu’à la mi-septembre. Une preuve de vaccination au moins partielle sera requise.

Répondre à la réaction des fans à MADBALLposition sur la question, Freddy a déclaré: “J’ai vu beaucoup de réponses positives, mais certaines personnes se sont prononcées contre. D’autres ont poussé leur programme, quel qu’il soit.

“Vacciné ou non vacciné, je ne suis pas au bout du processus, de ce qu’ils essaient de mettre en œuvre, de ce qu’ils essaient de mandater, de ce qu’ils essaient de faire”, a-t-il expliqué. “Je ne peux pas co-signer ça.”

Comme les militants anti-vaccins, les animateurs de talk-shows et les politiciens d’extrême droite, Freddy fait de la nature “expérimentale” des vaccins un sujet de discussion. Il a également suggéré que l’augmentation des cas de COVID-19 est la preuve que les vaccins sont au moins un échec partiel.

« Tiens, prends ce cliché qui ne marche pas » Cricien mentionné. “Peut-être que j’exagère; peut-être que cela fonctionne dans une certaine mesure. Mais c’est fou. Prenez cette chose expérimentale qui a récemment été prouvée ne pas faire ce qu’un vaccin est censé faire. Très bizarre. Et puis au-delà de cela, il y a des gens qui ne s’adonnent pas à ce genre de choses, et vous devez respecter cela – que ce soit pour des raisons religieuses, que ce soit pour des raisons personnelles. Certaines personnes ont des raisons médicales pour lesquelles elles ne peuvent pas se faire vacciner – des raisons médicales légitimes. J’en connais beaucoup des gens que sont leurs médecins, du genre : « Si vous obtenez ça, vous ne vous en sortirez pas bien. Il y a donc une multitude de raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas l’obtenir. Mais maintenant, nous créons cette situation où vous devez le faire participer à la société. Cela ne me semble pas juste sur tant de niveaux… Cela crée un mauvais précédent. Cela donne un mauvais exemple. En plus d’enfreindre les droits de l’homme et les droits civils, c’est juste moralement, à tous égards, pas juste ; c’est faux.

Freddy a également parlé du fait que certaines salles de concert aux États-Unis mettent en œuvre des exigences de présence, notamment en demandant aux membres du public de fournir une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif.

“Ecoutez, je connais des gens qui gèrent des lieux”, a-t-il déclaré. “Certains d’entre eux sont des amis proches à moi. Certains d’entre eux sont des gars avec qui j’ai grandi. Je ne veux pas les voir perdre leur emploi. Donc je ne veux pas voir les gens qui essaient juste de garder leur emploi, je Je ne veux pas les voir échouer personnellement, surtout s’ils sont des amis à moi, des gens proches de moi. Mais quand vous permettez de faire des choses comme ça, il y a une plus grande image à cela. Les gens pensent simplement : « C’est juste un détail technique. ‘ Non, derrière le voile, il se passe beaucoup plus de choses. Et donc si vous le soutenez, vous permettez essentiellement à ce système de se mettre en place. “

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une “Carte contre la fièvre jaune” pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays en toute sécurité.

En avril dernier, SOEUR TORSADÉE leader Dee Snider a déclaré qu’il était en faveur d’une sorte de programme de passeport pour les vaccins contre les coronavirus dans lequel les salles de concert peuvent demander aux clients de montrer une preuve de test ou de vaccination avant d’assister à certains événements. Snider a abordé la question brûlante dans un tweet, en écrivant : “Je comprends que certaines personnes s’en méfient, mais je veux un passeport vaccinal de la pire des manières ! J’agite ma carte de vaccination comme un drapeau ! Je n’ai rien me cacher et si un passeport vaccinal me laisse aller dans des endroits sans tous ces protocoles covid, signe-moi bordel !”

Plus tôt ce même mois, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a déclaré que l’annonce récente par divers clubs et promoteurs à travers le pays qu’ils commenceraient à organiser des événements uniquement pour les invités qui présentent une preuve de vaccination complète était “ce que nous devons faire”. Il explique : « Pour aller dans certains pays, il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune, et on porte cette carte qui est sortie par le Organisation mondiale de la santé c’est une preuve de vaccination. Quelle est la différence? Nous faisons cela depuis des années. Nous ne penserions pas autrement. Nous ne voulons pas risquer de rendre quelqu’un d’autre malade. Alors pourquoi y aurait-il un problème ici? Et puis, quand les gens se plaignent du vaccin — « Je ne sais pas ce qu’il y a dedans. Je me méfie…’ Eh bien, vous méfiez-vous du vaccin contre la polio ? Parce que je pense que tout le monde comprend ça. Je ne pense pas que vous quittiez l’hôpital sans avoir reçu certains vaccins.”

Alexis a ajouté: “Je suis juste étonné de voir comment les gens ne sont pas au courant de cela. Il y a la rougeole, les oreillons, la polio… Il y a des vaccins que nous recevons depuis des années, et c’est pourquoi nous n’obtenons pas la rougeole ou les oreillons, ou pourquoi nous “Nous ne sommes pas obligés de ne pas pouvoir marcher à cause de la polio – parce que nous recevons ces vaccins. Et les mêmes communautés médicales et scientifiques qui sont derrière ces vaccins sont derrière ces vaccins.

“Ma patience s’épuise pour ces types” Skolnick conclu.

Les experts ont répété à plusieurs reprises qu’un vaccin COVID-19 est l’outil le plus important pour prévenir les infections et protéger contre les maladies modérées et graves. Certaines variantes, telles que delta, peuvent être plus susceptibles de provoquer des infections à percée, mais les vaccinations ont montré une protection contre les maladies symptomatiques causées par delta. Les personnes non vaccinées sont plus susceptibles d’être hospitalisées ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées. Aux États-Unis, 97 % des hospitalisations au cours des trois derniers mois, depuis l’arrivée de delta, concernent des personnes non vaccinées. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des personnes décédées du COVID-19 au cours des trois derniers mois n’étaient pas vaccinées.