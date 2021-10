Le « leader » de Man Utd rejoint des stars de renom pour des renouvellements de méga-dollars

Un rapport affirme que Manchester United est sur le point d’offrir au défenseur Harry Maguire un contrat amélioré bien que son contrat actuel ait près de quatre ans à courir.

Le joueur de 28 ans en est maintenant à sa troisième saison à Old Trafford après que les Red Devils ont payé 80 millions de livres sterling à Leicester City en 2019. Il semble que l’argent soit bien dépensé alors que le défenseur central anglais a joué chaque minute de la campagne 2019-2020 du club en Premier League. . Il était sur la bonne voie pour répéter l’exploit la saison dernière avant que la blessure ne frappe vers la fin de la campagne.

Le bouchon né à Sheffield est actuellement mis à l’écart après avoir débuté six des sept matches de championnat de United cette saison. Et il a également dû manquer les matchs actuels de l’Angleterre en raison d’une blessure au mollet.

Maguire a 39 sélections Three Lions à son actif après avoir fait ses débuts en 2017. Il est clairement apprécié à la fois par le club et le pays.

L’ancien défenseur central de Hull City est sous contrat au Theatre of Dreams jusqu’à l’été 2025. Mais The Mirror rapporte que les patrons du club souhaitent prolonger cet accord tout en lui offrant de meilleures conditions.

Ils veulent s’assurer qu’il est payé en fonction des nouvelles recrues telles que Raphaël Varane et Jadon Sancho. Ole Gunnar Solskjaer considère l’ex-star de Sheffield United comme un leader dans le vestiaire et il continue de livrer sur le terrain.

Maguire accorde un parmi tant d’autres

United a fait un bon début de saison et occupe la quatrième place du classement de la Premier League. Ils ont remporté quatre de leurs cinq premiers matches de championnat, mais ont bégayé ces derniers temps.

Une défaite à domicile contre Aston Villa a été suivie d’un match nul 1-1 contre Everton à Old Trafford. Cela les place quatrième au classement à seulement deux points du leader Chelsea.

De nombreux experts pensent que 2021-2022 pourrait être une course au titre serrée et United voudra que ses meilleurs joueurs brillent. Et il semble que quelques autres peut se voir proposer de nouvelles offres prolonger leur séjour.

Le rapport ajoute que les géants du nord-ouest travaillent également sur de nouvelles conditions pour les deux Paul Pogba et Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo est peut-être maintenant à bord, mais le duo est considéré comme essentiel pour les chances de l’équipe de décrocher de l’argenterie.

Fernandes est une révélation depuis son arrivée du Sporting en janvier 2020. L’international portugais a marqué 44 buts en 90 apparitions dans toutes les compétitions.

Il est également sous contrat jusqu’en 2025, mais les pouvoirs en place voudraient que le joueur de 27 ans reste bien dans la trentaine.

