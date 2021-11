CAMION MONSTRE leader Jon Harvey dit qu’il a été « super offensé » par Danko Jonesles critiques récentes de sa collaboration avec Kid Rock.

Le vendredi (19 novembre), Kid Rock a sorti son dernier single, « Ne me dis pas comment vivre », dans lequel il fulmine contre la culture « éveillée » et les médias grand public à une époque où « chaque opinion a un millénaire offensé ». La première nouvelle musique du rap-rocker originaire du Michigan depuis 2017, qui a été enregistrée avec CAMION MONSTRE et joue la chanson du même titre du groupe canadien en 2015, était accompagné d’un vidéoclip officiel qui présente Kid Rock disant à ses détracteurs de « m’embrasser le cul » et de « sucer une bite sur le côté » tout en portant un manteau de fourrure blanc, un clin d’œil à son « Diable sans cause » jours, ainsi que des shorts de basket-ball, des chaussettes tubulaires, des chaînes et un fedora. Roche et Harvey échanger des voix, fumer des cigares et sembler généralement passer un bon moment en tant que Roche se compare à certaines des plus grandes icônes de notre temps dans ce que Pierre roulante appelle, « le vers le plus offensant dans la chanson terrible. » « Je suis comme Révérend Run ou David Lee Roth / Comme Springsteen salope, je suis le putain de patron », Kid Rock déclare. « James Dean, merde / je suis plus comme Brad Pitt / Un peu moins jolie mais j’argot plus bite. »

Le samedi (20 novembre), Danko Jones, qui est né et a grandi dans l’arrondissement de l’est de Toronto Scarborough, a pris à son Twitter d’offrir son opinion cinglante sur Kid Rockla nouvelle chanson de ainsi que d’interpeller les membres de CAMION MONSTRE pour avoir choisi de s’aligner sur le rockeur conservateur, affirmant que cela leur vaut « une adhésion à vie au temple de la renommée des douchebags ».

« Déçu d’entendre parler d’un certain groupe sur une chanson avec un certain musicien qui a été si public avec sa politique MAGA, y compris en prononçant la phrase » Fuck Colin Kaepernick‘ lors d’un spectacle en direct », Danko a écrit. « Cela équivaut à être solidaire avec lui. Gross. Et la vidéo d’eux se faisant passer pour des rednecks en manteaux de fourrure est FUCKING EMBARRASSING Déçu et embarrassé POUR ce groupe.

« Juste pour que vous le sachiez, JE NE BAISE PAS AVEC les groupes qui fréquentent un point de vente raciste. Porter des manteaux de fourrure, porter des armes à feu et fumer des cigares dans le clip permet à ce groupe de devenir membre à vie du temple de la renommée des douchebags. Embarrassant.

« Kid Rock a dit ‘Putain Colin Kaepernick‘ lors d’un concert », Danko ajoutée. « Colin Kaepernick sacrifié sa carrière pour attirer l’attention sur les inégalités raciales. Si tu te tiens à côté Kid Rock dans une vidéo musicale criant « flocons de neige », portant des manteaux de fourrure et des armes à feu, vous êtes aussi gros que la merde Kid Rock. »

Harvey, originaire de Hamilton, qui, comme Scarborough, est située dans la province canadienne de l’Ontario, a discuté de son Kid Rock collaboration lors d’une apparition sur le podcast « Loaded Radio ». En ce qui concerne la façon dont il a réagi pour la première fois lorsqu’il a entendu Kid Rockla version retravaillée de « Ne me dis pas comment vivre », Jon dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand je lis les paroles et tout le reste, je me dis ‘D’accord. Merde. On y va.’ Cela m’a semblé une chose étrange. C’était conflictuel, parce que c’était en colère et en colère. Et nous ne sommes pas des gars en colère ; nous sommes comme des gars amusants. Et je me suis dit : « C’est en colère. D’accord. Cool .’ Et même Kid Rock était, comme, ‘C’est un peu fou, mais c’est tout. Le tout est de pimenter le tout et de se mettre en colère », et des choses comme ça. J’ai commencé à lire les paroles et tout le reste, et c’est comme – je ne sais pas – il parle vraiment beaucoup de lui-même. Comme n’importe quelle chanson hip-hop le serait sans aucun doute : « Je suis le meilleur. C’est ce que je fais.’ Et puis il dit deux ou trois choses, comme « des flocons de neige ». Et je me dis ‘Eh bien, d’accord. Peu importe. Cela pourrait être pris d’une manière étrange.

« C’est juste une de ces choses. Quand vous le lisez, vous vous dites qu’il n’attaque vraiment personne. » Harvey a continué. « Il dit en quelque sorte: ‘C’est qui je suis, et c’est ce que je fais.’ Et les gens vont le prendre comme une attaque, parce que tout le monde veut se sentir attaqué ou se sentir obligé de se défendre ou de dire quelque chose tout le temps maintenant. Alors il a en quelque sorte joué le jeu. «

Harvey puis adressé Jones‘s critique directement, en disant: « Je ne veux pas que cela se passe dans le mauvais sens, mais cela me semble un peu opportuniste. J’ai aussi l’impression que c’est une personne très en colère. Je ne souscris pas à cela, et je Je ne suis pas une personne en colère. Et pour moi, j’ai l’impression qu’il se met en colère pour beaucoup de choses. En ce qui concerne les attaques personnelles, je n’ai jamais rencontré ce gars de ma vie. Je n’ai aucune idée de ses valeurs. sont ou quelles sont ses croyances, et je m’en fiche, parce que c’est son problème et son affaire. Mais, ouais, mec, il m’a poursuivi, n’est-ce pas ? »

Il a poursuivi: « C’est tout mon truc – le gars est contrarié parce qu’il pense [the song] promeut la haine, et il la fait sortir en la haïssant. C’est la chose la plus contradictoire et hypocrite que j’aie jamais vécue. Mais aussi beaucoup de gens vont dire : « Ouais, il a raison. » Et je dis juste, ‘Mec, d’accord.’ Et puis la semaine prochaine il sera fou d’autre chose James Hetfield a fait ou quelque chose d’autre que quelqu’un d’autre a fait. C’est, comme mon pote, juste mijoter. Vous avez de la merde à trier… C’est une opportunité – c’est le problème que j’ai avec ça. C’est comme s’il aurait pu ne rien dire et continuer sa vie. Mais au lieu de cela, il se met en avant et met cette haine là-bas et cela crée une opportunité pour lui. C’est super bizarre pour moi. »

Jon a ajouté: « Je n’ai jamais traité personne de merde en face, je ne pense pas, dans la vraie vie. Le mec n’a même pas utilisé mon nom, n’a pas utilisé le nom du groupe, et il a dit ces durs des choses pour moi personnellement. Je ne sais pas, mec. Je suis vraiment blessé par ça… C’est super offensant. Ma mère va lire cet article, et d’autres le sont, et ce gars me décrit vraiment comme quelque chose… Il est n’a aucune idée de ce que je suis ; il n’a aucune idée de ce que sont mes amis ou ma famille. C’est une merde assez dure.

Kid Rock, fervent partisan de l’ancien président Donald Trump, a fait les gros titres plus tôt cette année lorsque son bar de Nashville a accueilli Morgan Wallen pour sa première performance depuis qu’il a été filmé en train de dire le mot N en février.

De retour en novembre 2019, Roche a été retiré de la scène du bar Honky Tonky à Nashville lorsqu’il a lancé une tirade explicite contre Oprah Winfrey, disant qu’elle pouvait « sucer une bite sur le côté ». Et en 2018, le rockeur a été licencié en tant que grand maréchal du défilé de Noël de Nashville après avoir appelé Joy Béhar, alors hôte de abc‘s « La vue », une « salope » dans une interview sur Fox News.



Déçu d’entendre parler d’un certain groupe sur une chanson avec un certain musicien qui a été si public avec sa politique MAGA, notamment en prononçant la phrase « Fuck Colin Kaepernick » lors d’une performance en direct.



Cela équivaut à être solidaire avec lui.



Brut. – Danko Jones (@dankojones) 20 novembre 2021

Et la vidéo d’eux se faisant passer pour des rednecks dans des manteaux de fourrure est FUCKING EMBARRASSING



Déçu et embarrassé POUR ce groupe. https://t.co/KZEHIX8evz – Danko Jones (@dankojones) 20 novembre 2021

Je pense qu’il est normal que la chanson de merde de Kid Rock, « Don’t Tell Me How To Live », sorte le jour du verdict de Kyle Rittenhouse. – Danko Jones (@dankojones) 20 novembre 2021

Juste pour que vous le sachiez, JE NE BAISE PAS AVEC les groupes qui se côtoient à côté d’un point de vente raciste. Le port de manteaux de fourrure, d’armes à feu et de cigares fumés dans le clip permet à ce groupe de devenir membre à vie du temple de la renommée des douchebags. Gênant. – Danko Jones (@dankojones) 20 novembre 2021

Kid Rock a dit « Fuck Colin Kaepernick » lors d’un concert. Colin Kaepernick a sacrifié sa carrière pour attirer l’attention sur les inégalités raciales. Si vous vous tenez aux côtés de Kid Rock dans une vidéo musicale criant « flocons de neige », arborant des manteaux de fourrure et des armes à feu, vous êtes une grosse merde comme Kid Rock. – Danko Jones (@dankojones) 21 novembre 2021

J’ai une aversion pour les racistes et leurs facilitateurs/protecteurs/acolytes. – Danko Jones (@dankojones) 21 novembre 2021

Je ne supporte pas les racistes. C’est un peu mon truc. – Danko Jones (@dankojones) 21 novembre 2021

C’est Kid Rock’s maintenant. – Danko Jones (@dankojones) 20 novembre 2021

Je suis content qu’ils diffusent leurs tendances alt-right. C’est le heads-up dont j’ai besoin pour éviter ce groupe. – Danko Jones (@dankojones) 20 novembre 2021

Mis à part l’ignorance absolue de ce tweet, avoir des enfants biraciaux ne dispense pas d’être raciste. En tant qu’enfant mixte moi-même, je devrais le savoir, car j’en ai été témoin de première main. https://t.co/2kgdy1IxhK – Danko Jones (@dankojones) 21 novembre 2021

En tant que POC dénonçant l’association avec des racistes, je devrais rester à ma place, @JamesVerner2 ??? C’est incroyable le nombre de personnes qui salivent à l’opportunité de faire du cosplay en tant que mon superviseur. https://t.co/TGjCBd5FhZ – Danko Jones (@dankojones) 21 novembre 2021

Ce tweet est l’exemple parfait d’un fan de Kid Rock. https://t.co/uwf1PXSniE – Danko Jones (@dankojones) 21 novembre 2021

