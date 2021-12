Le leader de Napalm Death « a dû faire des ajustements majeurs » dans sa vie au début de la pandémie

MORT PAR NAPALM leader Voie verte Mark « Barney » a parlé à Ghost Cult Magazine de la façon dont il a géré la pandémie de coronavirus et ses effets économiques continus. Le chanteur, qui vit à Lancing, à l’ouest de la ville de Brighton et Hove, sur la côte sud de l’Angleterre, a déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Pour être honnête avec vous, j’ai en quelque sorte fait la paix avec ça assez tôt. Je pouvais voir que ça allait devenir une situation assez sérieuse alors j’ai en quelque sorte pris du recul et j’ai évalué ma propre vie devant moi et pour l’avenir immédiat. Et j’ai juste dû faire quelques ajustements majeurs. Une fois que j’avais fait cela et que c’était fermement implanté dans mon esprit, je m’en suis plutôt bien sorti. Je suis resté physiquement actif et j’ai en quelque sorte mis ma tête et je suis passé par là. Cela m’a aidé à ne pas avoir de personnes à charge. Je vis seul, pour le moment, donc pour moi ce n’était pas si mal. Mais je comprends, évidemment, les personnes avec des personnes à charge, elles ont des familles autour d’elles et tout comme ça, je comprends que ce n’était pas une période facile. »

De retour en janvier, Voie verte parlé à l’Australie L’équipage du Riff sur la façon dont la pandémie l’a affecté personnellement. « Ce truc de virus [isn’t] déconner. Heureusement, jusqu’à présent, je n’ai eu aucun membre de ma famille qui en soit mort ou qui en soit gravement malade, mais je connais des gens qui l’ont fait, et c’est très réel », a-t-il déclaré. « Tous ces gens qui disent que c’est un canular, ils besoin d’ouvrir un peu les yeux, car ce n’est tout simplement pas le cas. »

En septembre 2020, le MORT PAR NAPALM le chanteur a dit au « Agneau Vanflip » podcast selon lequel le port d’un masque pendant une pandémie montrait « du respect pour vos semblables. L’idée même de porter le masque est, bien sûr, de protéger n’importe qui si vous êtes porteur du virus », a-t-il déclaré. « Mais vous l’avez toujours. à distance socialement; sinon, vous vainquez l’objet de l’exercice.

« Je suis un masque très pro, je dois être honnête. Je pense juste que c’est une chose humaine. Si vous ne pouvez pas prendre la peine de protéger même partiellement les gens autour de vous, alors je ne sais pas ce que cela dit pour les gens.

« Juste parce qu’on vous demande de porter un masque, est-ce vraiment comme une paire de menottes à une personne ? » Barney demandé rhétoriquement. « Je ne comprends pas cet état d’esprit. Je ne comprends tout simplement pas la logique… Et je pense que cela montre du respect pour vos semblables de porter un masque, en fait. Parce qu’il dit: » Vous savez quoi? Cela pourrait pas la fin du jeu, mais au moins j’apprécie votre sécurité, en tant qu’être humain. »

MORT PAR NAPALM est actuellement sur la route en Amérique du Nord avec GWAR et DIEU DES YEUX pour le « Tournée du 30e anniversaire des Scumdogs ». Le groupe a également récemment annoncé la prochaine édition de son « Campagne pour la destruction musicale » tournée en Europe en février et mars 2022. Cette tournée bénéficiera du soutien de PERTE, MACHINE A VIANDE SIBÉRIENNE et MONTRE-MOI LE CORPS.

MORT PAR NAPALM continue de promouvoir son dernier album, « Les affres de la joie dans les mâchoires du défaitisme », qui est sorti en septembre 2020 via Century Media Records. Le 16e LP studio du groupe a été enregistré avec le producteur de longue date Russ Russel et présente des illustrations de Frode Sylthe.



