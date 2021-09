Projets Blockchain

Le leader de NFT, Dapper Labs, s’associe à Google pour étendre ses opérations sur Flow Blockchain

Google entre enfin dans le monde des jetons non fongibles (NFT) via un partenariat avec le leader du NFT, Dapper Labs.

Annoncé mardi par Forbes, le géant des moteurs de recherche Google a annoncé un partenariat stratégique avec le quatrième plus grand studio de blockchain NFT, Dapper Labs, dans le but de soutenir le développement de nouveaux produits et services Web3, tels que les NFT. Le partenariat est le premier pour Google dans l’espace NFT, montrant les progrès considérables réalisés par l’industrie des actifs numériques en 2021.

Google et Dapper Labs ont signé un partenariat pluriannuel avec Google Cloud, agissant en tant qu’opérateur de réseau et fournissant l’infrastructure nécessaire pour stimuler la croissance de la blockchain Flow, le réseau principal de Dapper Labs. Le partenariat ouvre la voie aux développeurs sur FLOW, qui peuvent désormais connecter des nœuds d’accès Flow à une latence inférieure grâce à l’infrastructure de Google Cloud.

S’exprimant sur le partenariat stratégique, la vice-présidente de Google Cloud North America, Janet Kennedy, a déclaré :

« Cette nouvelle évolution des consommateurs qui réinventent leur relation, leur propriété d’actifs numériques, d’objets de collection numériques, ce n’est que le tout début. Nous sommes vraiment enthousiasmés par le travail effectué par Dapper Labs et par le fait que nous leur fournissons cette infrastructure et cette sécurité.

Grâce à ce partenariat, Google vise à fournir un environnement convivial pour les développeurs pour les services de blockchain. Selon Kennedy, les opérateurs de nœuds sur Flow seront libres d’utiliser tout matériel qu’ils souhaitent, y compris Amazon Web Services, mais promet de rationaliser le processus, ce qui permettra aux développeurs d’intégrer plus facilement les services Google Cloud et ses logiciels.

Depuis le début de 2021, Dapper Labs, le créateur de collections NFT populaires telles que NBA Top Shot et CryptoKitties, a développé sa base d’utilisateurs de manière exponentielle, les records de vente collectifs NFT atteignant un sommet de 680 millions de dollars depuis son lancement en septembre 2020. Actuellement. , la plate-forme se classe au quatrième rang des ventes NFT, derrière OpenSea, Axie Infinity et CryptoPunks.

Avec le partenariat avec Google, Dapper Labs vise à atteindre un milliard d’utilisateurs au cours de l’année à venir alors qu’ils étendent les lignes de collections NFT fonctionnant sur la blockchain FLOW.

Malgré la récente chute des ventes de NFT depuis qu’elle a atteint des sommets historiques en août, Google se concentre sur la construction de l’avenir des produits et services Web3 sur son service cloud.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.