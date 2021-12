Le leader de Sabaton en tournée pendant la pandémie : « Peu de groupes peuvent se permettre de perdre de l’argent »

Dans une nouvelle interview avec l’Allemand Rock Antenne, SABATON chanteuse Joakim Brodén a parlé de ce que cela a été pour lui et ses compagnons de groupe de jouer leurs premiers spectacles à l’ère de la pandémie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Une chose que nous avons apprise ici, c’est que tous les pays gèrent cela différemment – très différemment. En Amérique [where we toured with JUDAS PRIEST], cela a bien fonctionné, à la fois du point de vue du public, je dirais, et du point de vue du côté tournée. JUDAS PRIEST faisait généralement deux spectacles l’un après l’autre, puis nous avions un jour de congé; c’était la chose normale. Et chaque premier spectacle après un jour de congé, nous étions testés – tout le monde dans la tournée – avant d’entrer dans la salle. Les personnes qui venaient aux spectacles devaient être vaccinées ou subir un test en moins de 24 heures ou quelque chose comme ça. Et à peu près c’était très détendu. Nous ne sommes pas allés partout, mais nous étions dans, genre, six, sept ou huit états, et c’était une situation assez détendue. Dès que vous entrez à l’intérieur, masquez-vous – un masque ordinaire – et tout le reste était en quelque sorte normal et ouvert. »

On lui a demandé s’il avait peur que SABATONla prochaine tournée européenne de , qui devrait débuter en mars, pourrait être annulée, Joakim a dit: « Non, je ne pense pas. Je ne suis pas du tout inquiet. Je veux dire, ça pourrait – je ne peux pas faire de promesses. un m. [Laughs] Malheureusement, je n’ai pas encore réussi à devenir chancelier.

« C’est aussi une situation différente pour chaque pays », a-t-il poursuivi. « C’est ce qui est le plus inquiétant, je pense. Parce que si nous sommes en tournée en Amérique, c’est une seule nation. D’accord, différents États, différentes règles, dans un sens. Mais nous avons une tournée en Suède en janvier, et je ne suis pas inquiet du tout, parce que c’est un pays – un gouvernement a son mot à dire. L’astuce pour les groupes aujourd’hui, et c’est un vrai problème, surtout maintenant en ces temps, c’est que planifier une tournée, réserver une tournée, il n’y a pas d’accord centralisé. Je ne dis pas que l’Union européenne devrait faire quelque chose comme ça ; je ne suis pas du tout ici pour parler de politique. , disons, la France et l’Allemagne décident de fermer. Cela rend toute la tournée impossible à faire, car alors le groupe perdrait de l’argent, et tout le monde perdrait de l’argent. Et en ce moment, croyez-moi, pas beaucoup d’agents de réservation, les promoteurs et les groupes peuvent se permettre de perdre de l’argent. annonce pour annuler toute la tournée – en fait, techniquement, ils auraient pu aller dans un pays mais ils n’ont pas pu participer à la tournée à cause d’autres choses. »

SABATONle dixième album studio de , « La guerre pour mettre fin à toutes les guerres », sortira le 4 mars 2022 via Records d’explosion nucléaire. Écrit et enregistré pendant la pandémie mondiale de COVID-19, l’album concept de 11 chansons inédites plonge une fois de plus profondément dans les atrocités, les miracles et les événements liés à la Première Guerre mondiale du début du 20e siècle. Le dixième album du Falun, Suède -basé sur cinq pièces sera disponible dans une variété impressionnante de formats exclusifs, y compris CD, vinyle et cassette, la plupart étant disponibles en éditions limitées.

SABATON est considéré comme l’un des groupes les plus importants à émerger de la scène metal suédoise moderne, ayant été honoré de cinq Prix ​​des dieux d’or du marteau en métal (dont « Best Live Band » trois années différentes) et nominé plusieurs fois pour l’équivalent suédois du Grammy Awards, la Grammis. En 2016, SABATON‘s « Le baroud d’honneur » l’album a fait ses débuts au n ° 1 dans trois pays européens différents et a atteint le Top 3 dans quatre autres. Joakim Brodén (voix), Pär Sundström (basse), Chris Rörland (guitare), Hannes Van Dahl (batterie) et Tommy Johansson (guitare) organise leur propre festival, Sabaton en plein air, qui a commencé en 2008, ainsi que leur propre vision Croisière Sabaton qui a lieu depuis 2009.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).