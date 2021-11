Le leader de Sepultura dit qu’il connaît des « personnes en bonne santé » qui présentent des symptômes de Covid 19 longtemps après l’infection

Dans une nouvelle interview avec Fusion de Détroit WRIF station de radio, SÉPULTURE leader Derrick vert, qui réside à Los Angeles, a expliqué comment la pandémie de coronavirus continue d’affecter la vie quotidienne. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ça avance lentement. Il y a certainement des hauts et des bas. Après le 4 juillet, les gens se disaient : ‘Oh, ouais, nous sommes sortis du bois’, puis deux semaines après le 4 juillet, la moitié du les gens que je connaissais avaient COVID et étaient vraiment foutus. La variante delta a vraiment effacé beaucoup de gens que je connais – elle les a vraiment détruits. Certaines des personnes que je connais ne peuvent toujours pas sentir, ne peuvent pas goûter, ont beaucoup de poumons Et ce sont des gens en bonne santé, donc c’était plutôt terrifiant.

« Beaucoup de gens ici prennent vraiment [the pandemic] sérieusement, mais encore une fois, il y a des gens qui ne le font pas et ils font ce qu’ils veulent faire », a-t-il poursuivi. « C’est quelque chose à quoi je m’attendais toujours – que les gens ne voient vraiment pas parfois la situation dans son ensemble. C’est difficile quand on est confiné dans un espace pendant une si longue période. Et surtout aux États-Unis – être confiné aux États-Unis et ne pas pouvoir voir comment cela se passe dans le monde entier, cela peut vraiment fausser votre perception de la réalité. Mais je suppose que les gens vont d’où ils sont localement. Alors maintenant, les gens sortent. Ils sont encore masqués à beaucoup d’endroits.

« Je suis allé à quelques concerts, » Derrick ajoutée. « Je suis allé à mon premier concert de type indoor il y a une semaine. Je suis allé voir JINJER et SILENCE SUICIDE jouer. Et c’était génial – un grand spectacle. Mais j’étais masqué. Il y avait des jeunes là-bas qui disaient juste, ‘Très bien. Je m’en fous. La vie est de retour », dans la fosse et tout. Mais, bien sûr, pour rencontrer ces gars [in JINJER], j’ai dû faire un test COVID et montrer ma carte vaccinée et tout pour entrer dans le spectacle, puis faire un test COVID pour voir ces gars dans les coulisses. Parce qu’ils sont en tournée, et la plupart des groupes que je connais qui sont en tournée, quelqu’un comprend. [JINJER‘s] le batteur l’a déjà eu, et il a été vaxxé, mais sa récupération a duré trois jours, et il était de retour à jouer… Et ces gars viennent d’Ukraine aux États-Unis, donc je ne sais même pas comment ils ont réussi à faire ça avec toutes les restrictions et tout, mais ils ont réussi à faire en sorte que cette tournée ait lieu. Et ils sont emballés – des spectacles à guichets fermés.

« Donc, je pense que les choses reviennent à la normale. Je pense qu’ici aux États-Unis, les choses changent rapidement – plus rapidement pour revenir à un certain type de normal plus rapidement qu’ailleurs. C’est donc une bonne chose. »

Vert a également parlé de sa décision de prendre le vaccin COVID-19, en disant: « Je n’ai jamais mis des choses dans mon corps chimiquement, autant que des trucs comme ça. C’était donc difficile, mais ce n’était pas si difficile. Parce que je J’étais, comme, ‘Je ne veux pas être un hypocrite, mais laisse-moi penser à toutes les choses horribles que j’ai mises dans mon corps et que je n’ai jamais remises en question.’ … Mais j’étais juste, comme, ‘Tu sais quoi ? Ça ne va pas être un gros problème.’ J’ai pris des vaccins pour parcourir le monde – fièvre jaune et hépatite et des choses comme ça – et ceux-là sont horribles ; je me sentais comme de la merde après les avoir pris. Mais j’ai survécu et ils ont fonctionné. Alors je me suis dit : « Vous savez quoi ? Faisons le.’ Je ne voulais pas avoir de restrictions sur l’endroit où je vais aller. Je vais avoir besoin de voyager, alors j’étais juste, comme, ‘Ouais. Je ne vais pas déconner. Je veux juste faire ça.’ Et prendre soin de moi en même temps. »

Vert a continué à contester les gens qui sont résolument contre la prise du vaccin COVID-19, en disant: « Il y a beaucoup de choses que les gens mangent qui, j’en suis sûr, sont bien pires – tous ces aliments transformés qui ont donné à tout le monde tous ces pré -conditions existantes, comme l’hypertension artérielle. Tout cela se passait bien avant COVID. Si vous demandiez à un médecin, par exemple : « Pourquoi sont-ils ici ? » [it would usually be] un certain type de maladie cardiaque ou un certain type de sang – quelque chose qui est très lié à leur mode de vie et à la nourriture dont ils ont besoin. Aliments horriblement surtransformés, induits chimiquement. C’est juste, genre, allez. Tu vas te plaindre d’un vaccin, tu manges au putain de McDonald’s et merde. Ce n’est pas rationnel. »

Il ya trois mois, Vert Raconté « Le podcast MetalSucks » qu’« il est vraiment important que chaque personne assume la responsabilité d’être aussi en sécurité que possible. Donc, si vous allez à un [concert], alors cela ne devrait pas être un problème de passer un test », a-t-il déclaré. « Et si vous avez une carte, montrez simplement votre carte. Je pense qu’en ces temps, c’est différent des autres, donc vous devez prendre des précautions parce que vous ne voulez pas rendre les autres malades. Et il faut être altruiste. Souvent, les gens ne pensent qu’à eux-mêmes – malheureusement, seulement à eux-mêmes – et ils sentent qu’ils doivent sortir et faire ce qu’ils doivent faire, quelles que soient les conséquences que cela peut entraîner pour les autres. Et c’est une attitude horrible, je dois dire. C’est vraiment frustrant d’avoir affaire à des gens qui ont ce genre d’attitude « moi, moi, moi, moi », et ça a vraiment ralenti beaucoup de choses. Donc, je pense que si les gens sont capables de prendre des précautions, de faire preuve de retenue et d’être en sécurité, y compris les groupes, alors nous pouvons traverser cela un peu plus rapidement et nous pouvons revenir à une sorte de normalité dans nos vies. Je ne sais même pas si « normalité » est un mot [laughs] – ou la normalité dans nos vies. »

natif de Cleveland Vert est passé de la tête d’un groupe de hardcore DÉCONTENANCER dans l’Ohio pour déménager à New York, puis vivre à São Paulo, au Brésil pendant près de deux décennies avant de déménager à Los Angeles en 2018.

L’année dernière, SÉPULTURE lancé « SepulQuarta », un événement hebdomadaire où le groupe a donné un aperçu de son histoire colorée, a participé à des sessions de questions-réponses avec les fans et a joué de la musique pendant la quarantaine. Certaines des collaborations musicales, y compris celles avec des membres de MEGADETH, TESTAMENT, ANTHRAX, SYSTEM OF A DOWN, TRIVIUM et REICH SACRÉ, est sorti en tant qu’album complet, également intitulé « SepulQuarta », en août.