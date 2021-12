Le leader de Skillet dit que Rage Against The Machine est devenu un « rock du gouvernement »

John Cooper, le leader du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, a repoussé les critiques qu’il a reçues pour ses commentaires sur les mandats des vaccins COVID-19.

Lors d’une apparition sur Radio Apologia, hébergé par Luc Pierson, un pasteur/ancien à Église Apologia, le chanteur/bassiste de 46 ans, qui a précédemment révélé publiquement qu’il n’était pas vacciné, a évoqué la réaction qu’il a reçue des médias grand public et du public pour son affirmation selon laquelle les vaccins sont un outil de contrôle gouvernemental.

Tonnelier dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est une période folle parce qu’il y a, comme, un esprit collectif qui perd. C’est vrai – tout le pays, nous avons perdu la tête.

« En général, je pense que je suis une personne assez gracieuse, ou j’essaie d’être, là où c’est, comme, je m’en fiche vraiment, Luc, si vous vous faites vacciner ou non. Et je ne sais pas si vous vous souciez si je l’obtiens. Cela n’a pas d’importance pour moi. Il y a certaines choses que vous pouvez faire un choix. Mais il y a eu cet esprit collectif… Je veux dire, des gens devenus fous. Je m’attends à ce que la moitié du pays mange de l’herbe.

« Ce qui est vraiment bizarre pour moi, c’est que je parle de ma foi en Christ depuis très, très longtemps dans le monde dominant », a-t-il poursuivi. « Maintenant, soyons honnêtes – tout le monde dans le monde grand public n’est pas dingue de ça. Ils n’aiment pas nécessairement entendre parler de Jésus, mais ils m’ont toujours supporté – certains m’ont même soutenu. Mais je vais vous dire quoi : le plus gros pot-de-vin que j’aie jamais reçu – jamais – car ma foi a été sur ma position sur les mandats de vaccins et les mandats de masque. C’est comme si j’ai juste – comme le péché impardonnable.

« J’ai dit à ma femme, j’ai dit que la chose incroyable que cela me montre, c’est que ce n’était pas la citation de l’évangile, ce n’était pas l’évangile du Christ qui les a rendus vraiment, vraiment en colère – ce qui signifie, ‘Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au père sans passer par lui. Beaucoup de gens n’aimaient pas ce message, mais ils peuvent y faire face. Mais ils ne s’occuperont pas de votre discours contre l’État. Ils ne s’en occuperont pas. Et ce dont vous êtes vraiment témoin, c’est un vrai vous’ tu as parlé contre leur Dieu, tu ne t’es pas prosterné devant Nabuchodonosorl’idole de l’or. Et c’est la seule chose que vous n’êtes pas autorisé à faire. Cela a été vraiment incroyable pour moi.

« Donc, beaucoup de groupes, ils ne savent tout simplement pas quoi faire » Tonnelier ajoutée. « Et quand je dis » ils « , je veux dire que nous sommes là aussi. Nous ne savons tout simplement pas quoi faire, parce que vous êtes dans une industrie du divertissement qui est largement tirée par les médias sociaux et les médias en général. Et vous’ n’êtes pas autorisé à parler contre quoi que ce soit… Je veux dire, vous avez RAGE CONTRE LA MACHINE dire aux gens que s’ils ne se font pas vacciner… RAGE CONTRE LA MACHINE est devenu la machine. C’est fou. Je suis, genre, attends une minute – je suis le révolutionnaire ici ? Je suis le révolutionnaire et RAGE CONTRE LA MACHINE n’est plus qu’un « rock gouvernemental » maintenant. Mon frère aîné a inventé le terme « rock gouvernemental », que je trouve assez génial. Je pense que c’est plutôt génial, c’est un excellent moyen de se moquer de quelqu’un. »

Le mois dernier, le Memphis, né dans le Tennessee Tonnelier, qui vit à Kenosha, dans le Wisconsin, a déclaré que les mandats des vaccins COVID-19 sont « beaucoup plus sur la tyrannie qu’ils ne protègent réellement les gens ».

Pendant l’été, Tonnelier s’est ouvert sur sa réticence à porter des masques, en disant: « La question du port du masque, pour moi, n’est rien de plus que du théâtre. Cela me fait sauter dans une irréalité, quelque chose que je ne crois pas, juste pour acquiescer soit au suzerains — suzerains signifiant gouvernement, Big Tech [Editor’s note: A name given to the five largest and most dominant companies in the information technology industry of the United States — namely Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon and Microsoft], les grandes entreprises, les grands médias, peu importe – pour acquiescer à ce qu’ils veulent que je fasse. Même si je sais que ce n’est pas vrai, mais je vais jouer le jeu. Et à chaque fois que je mets mon masque, je sais que je fais quelque chose auquel je ne crois pas. En d’autres termes, je suis obligé de mentir… Je suis obligé de sauter dans quelque chose auquel je ne crois pas , et je vis par un mensonge – je vis par un mensonge selon lequel ce masque va en fait me protéger de tout mal. Pour acquiescer au gouvernement, qui dit que je crois quelque chose que je sais que je ne crois pas. Alors maintenant, je vis essentiellement dans un monde fantastique. Cela me fait peur. Et chaque fois que je mets ce masque, c’est essentiellement ce que je pense. Je sais que je fais ça, je sais que c’est un spectacle, je sais que c’est du théâtre, je sais que mes suzerains n’y croient même pas, parce que s’ils le faisaient, ils n’enfreindraient pas toutes leurs propres règles. »

Les experts ont répété à maintes reprises que les vaccins à ARNm ne sont pas nouveaux. En fait, ils sont en développement depuis des décennies – depuis les années 1970 – et de nombreux vaccins à ARNm étaient en phase 1, 2 et 3 d’essais avant la création des vaccins COVID-19. Selon News Center Maine, les vaccins à ARN messager enseignent à nos cellules comment fabriquer une protéine qui déclenchera une réponse immunitaire à l’intérieur de notre corps. Nos cellules décomposent l’ARNm et s’en débarrassent quelques jours après la vaccination. Quant aux vaccins étant «expérimentaux», les États-Unis FDA et CDC tous les deux ont dit Pfizer et ModerneLes données de ont été très minutieusement examinées et les tirs devaient subir les mêmes tests, essais et analyses avant d’obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence.

Le port de masques et de couvertures est recommandé, ou à certains endroits obligatoire, dans les espaces publics pour aider à arrêter la propagation du COVID-19. Mais les anti-masques pensent que les ordonnances du gouvernement exigeant des couvre-visages dans les espaces publics ou ceux mis en place par des entreprises privées violent leurs droits constitutionnels.

Des études ont montré que les masques limitent la propagation du coronavirus en bloquant les gouttelettes respiratoires qui peuvent voyager dans l’air lorsqu’une personne tousse, éternue ou même parle simplement. Il existe également des preuves solides suggérant que les masques aident à protéger les autres contre la contamination par le virus de la personne qui porte le masque.