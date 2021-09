Le leader de Skillet est d’accord avec les commentaires de Nicki Minaj sur Covid 19 et affirme que le Dr Fauci s’est « trompé » à propos de « presque tout »

John Cooper, le chanteur et bassiste du Grammy-groupe de rock chrétien nominé POÊLON, dit qu’il est d’accord avec le rappeur Nicki Minaj après avoir exprimé ses inquiétudes cette semaine quant à l’obtention du vaccin COVID-19. La rappeuse a tweeté lundi qu’elle souhaitait faire plus de recherches avant de se faire vacciner et a affirmé qu’un ami de son cousin en avait ressenti des effets indésirables, ce que les responsables de la santé ont réfuté.

Minaj, qui compte plus de 22 millions Twitter adeptes, a suscité une controverse pour avoir suggéré que le vaccin COVID-19 pourrait causer des problèmes de reproduction.

“Mon cousin à Trinidad ne recevra pas le vaccin parce que son ami l’a reçu et est devenu impuissant. Ses testicules sont devenus enflés”, Minaj tweeté. “Son ami était à quelques semaines de se marier, maintenant la fille a annulé le mariage. Alors priez dessus et assurez-vous que vous êtes à l’aise avec votre décision, pas intimidée.”

Plus tôt dans la journée, le Memphis, né dans le Tennessee Tonnelier, qui vit à Kenosha, Wisconsin, s’est adressé au Minaj controverse dans le dernier épisode de sa “Cooper Trucs” Podcast. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nicki Minaj dit quelque chose avec lequel je suis d’accord. Et écoutez, il y a un prix énorme à payer dans l’industrie du divertissement, l’industrie de la musique – des célébrités comme Nicki Minaj, Comme POÊLON, dans l’industrie du rock and roll – il y a un prix énorme à payer pour sortir et dire quoi que ce soit à distance, à distance hors du récit. Et quand je dis ‘le récit’, c’est un ‘T’ majuscule, un ‘N’ majuscule. Le narrateur. C’est un récit éveillé, gauchiste, autoritaire, « de la science ». Et Nicki Minaj n’a même rien dit de vraiment hors de la ligne. Elle n’a tout simplement pas parlé exactement du récit. C’est la raison pour laquelle ce mouvement éveillé, je n’arrête pas de vous le dire, est comme une religion. C’est une hérétique maintenant. Elle a dit quelque chose en dehors de ce que vous êtes autorisé à dire, par dogme.

“Mon propos n’a rien à voir avec la partie testicules”, a-t-il poursuivi. « Aucune idée si c’est vrai ou non. Ce n’est pas ce avec quoi je suis d’accord. effets, peu importe ce que « le récit » vous dit, peu importe ce que « la science » vous dit, que tout cela relève d’une religion. En d’autres termes, c’est un dogme religieux. »

MinajLe tweet de a immédiatement déclenché une réaction mondiale, plusieurs professionnels de la santé commentant son message selon lequel le vaccin ne fait pas gonfler les testicules. Dr Anthony Fauci, la plus grande experte américaine en maladies infectieuses, a également répondu à ses affirmations, affirmant que le vaccin COVID ne peut pas causer de problèmes de reproduction.

“Je ne la blâme pour rien – mais elle devrait réfléchir à deux fois avant de propager des informations qui n’ont vraiment aucun fondement, sauf une anecdote ponctuelle, et ce n’est pas le but de la science”, Fauci Raconté CNN.

Tonnelier lire Faucicommentaires de Minaj au “Cooper Trucs” et a dit : « Que pensez-vous de Docteur Fauci vous dire ce qui est bien et ce qui ne l’est pas dans la propagation d’informations erronées ? Il s’est trompé sur presque tout, sur tout.

“Vous devez comprendre, ‘la science’ n’est pas ce que nous pensions que cela signifie”, a-t-il poursuivi. “Ce ne sont pas des données scientifiques. Ils ne parlent pas de faits. Ils ne parlent pas de” ce que nous savons jusqu’à présent “et” nous pensons cela “. Et c’est une hypothèse, et ensuite nous allons mettre cette hypothèse à l’épreuve. Ce n’est pas ce qu’ils entendent par « la science ». « La science » n’est en fait que le code de « notre récit politique ». C’est tout ce que c’est. “La science” c’est juste “c’est ce que nous pensons être politiquement juste et nous allons chercher quelque chose pour soutenir ce que nous pensons” tout en censurant tout le monde, en déformant tous ceux qui ne sont pas d’accord, en les appelant par des noms – probablement comme « raciste » et des choses comme ça. C’est ce qu’ils entendent par « la science ». Et puis ils disent des choses, ‘Non, non. Nous sommes tous d’accord.’ Tout ce qu’ils font, c’est expulser tout le monde de la communauté scientifique qui n’est pas d’accord, donc tout ce qu’il vous reste, ce sont des militants gauchistes et autoritaires réveillés pour la religion de la « science ».

“Fondamentalement, il y a une nouvelle religion appelée ‘la science’ – c’est de l’activisme éveillé, c’est ce que c’est; l’autoritarisme de gauche, généralement maintenant – et Docteur Fauci est le « grand prêtre » pour toujours ; il est le grand prêtre pour toujours”, Tonnelier ajoutée. “Et quoi qu’il dise, eh bien, c’est un dogme. Et cela peut changer demain ou le lendemain. Et ce ne sera pas basé sur la science.”

Réfutant aussi Minajles tweets de Trinité-et-Tobago étaient Ministre de la Santé Terrence Deyalsingh, qui a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les responsables avaient “perdu tellement de temps” à vérifier Minaj‘s réclamation au sujet de l’ami de son cousin.

“Dans l’état actuel des choses, il n’y a absolument aucun effet secondaire ou événement indésirable signalé de gonflement des testicules à Trinidad, ou j’ose dire … aucun que nous connaissions ailleurs dans le monde”, Deyalsingh mentionné.

Tonnelier a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a déclaré qu’il avait un problème avec le port de masque pendant la pandémie de COVID-19, qualifiant le sujet des couvre-visages de “rien de plus que du théâtre”. Il a expliqué: “Cela me fait sauter dans une irréalité, quelque chose que je ne crois pas, juste pour acquiescer soit aux suzerains – suzerains signifiant gouvernement, Big Tech [Editor’s note: A name given to the five largest and most dominant companies in the information technology industry of the United States — namely Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon and Microsoft], les grandes entreprises, les grands médias, peu importe – pour accepter ce qu’ils veulent que je fasse. Même si je sais que ce n’est pas vrai, mais je vais jouer le jeu. Et à chaque fois que je mets mon masque, je sais que je fais quelque chose auquel je ne crois pas. En d’autres termes, je suis obligé de mentir… Je suis obligé de sauter dans quelque chose auquel je ne crois pas , et je vis par un mensonge – je vis par un mensonge selon lequel ce masque va en fait me protéger de tout mal. Pour acquiescer au gouvernement, qui dit que je crois quelque chose que je sais que je ne crois pas. Alors maintenant, je vis essentiellement dans un monde fantastique. Cela me fait peur. Et chaque fois que je mets ce masque, c’est essentiellement ce que je pense. Je sais que je fais ça, je sais que c’est du spectacle, je sais que c’est du théâtre, je sais que mes suzerains n’y croient même pas, parce que s’ils le faisaient, ils n’enfreindraient pas toutes leurs propres règles.”

Le port de masques et de couvertures est recommandé, ou à certains endroits obligatoire, dans les espaces publics pour aider à stopper la propagation du COVID-19. Mais les anti-masques pensent que les ordonnances du gouvernement exigeant des couvre-visages dans les espaces publics ou ceux mis en place par des entreprises privées violent leurs droits constitutionnels.

Tonnelier abordé l’argument des droits constitutionnels lors d’un épisode précédent de “Cooper Trucs”, en disant: “Je ne peux pas penser à quelque chose de plus aimant dans cette situation – et je crois au vrai sens biblique du mot ‘amour’ – je ne peux pas penser à quelque chose de plus aimant dans cette situation que de protéger ces droits individuels Non pas parce que nous sommes une bande de vantards, non pas parce que nous ne nous soucions de personne d’autre, mais parce que les gens se sont battus, ont saigné et sont morts pour que nous ayons une sorte d’autonomie individuelle dans la sphère d’autorité biblique. nous ces droits. Je pense qu’il est plus affectueux de protéger ces droits et de lutter contre le totalitarisme. J’ai bien plus peur du totalitarisme que du COVID ou du cancer, d’ailleurs. Parce que le totalitarisme et la tyrannie détruiront les nations, détruiront les cultures. Cent et cinquante millions de personnes ont été tuées au siècle dernier à cause de diverses dictatures, totalitarismes et dictateurs et ce genre de choses. J’ai bien plus peur de cela, parce que là où vous entrez, c’est cette idée de « safeism ». Et une fois que vous entrez dans le « safeism », lorsque vous êtes prêt à faire du commerce, « Je vous donnerai mes droits, gouvernement. Je vous donnerai le contrôle de ma vie si vous me protégez. Si vous me protégez de tout mal , je te donnerai tout. C’est effrayant. C’est un endroit effrayant, effrayant. Et remarquez mes mots, vous verrez une oppression incroyable si les gens sont prêts à abandonner tout ce qu’ils ont pour que le gouvernement prenne soin d’eux. “

Fauci, qui a servi sept présidents depuis 1984, a été fustigé par les dirigeants républicains tout au long de la pandémie de coronavirus, certains d’entre eux lui demandant de démissionner pour sa gestion de COVID-19.

Ces derniers mois, Fauci a fortement réagi aux critiques de droite croissantes et aux théories du complot liées à sa gestion de COVID-19. Il a dit Le New York Times dans une interview : “En tant que scientifique, il est essentiel que vous fassiez évoluer votre opinion et vos recommandations en fonction des données au fur et à mesure qu’elles évoluent. Et c’est la raison pour laquelle je dis que les gens qui me critiquent ensuite à ce sujet critiquent en fait la science.”

Il a ajouté : « Les gens qui donnent les ad hominems disent : ‘Ah, Fauci nous a induits en erreur. D’abord, il a dit pas de masques, puis il a dit des masques. Eh bien, laissez-moi vous faire un flash. C’est ainsi que fonctionne la science. Vous travaillez avec les données dont vous disposez à ce moment-là.”

Avec la souche originale du virus, le Pfizer et Moderna les vaccins étaient efficaces d’environ 90 % à 95 % dans la prévention des maladies symptomatiques. En raison de la variante delta, ce taux d’efficacité est tombé à 66%. Pourtant, le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC) estime que les personnes non vaccinées sont près de cinq fois plus susceptibles de contracter le COVID symptomatique par rapport à une personne entièrement vaccinée.

Les personnes entièrement vaccinées sont 29 fois moins susceptibles d’être hospitalisées à cause du virus que celles non vaccinées, selon une étude publiée par le CDC.

La recherche montre que les personnes entièrement vaccinées présentent des symptômes plus légers et sont deux fois moins susceptibles de développer plusieurs symptômes au cours de la première semaine de maladie que les personnes non vaccinées.

Divers sondages ont toujours révélé que les démocrates sont beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été vaccinés que les républicains, et les républicains sont beaucoup plus susceptibles de dire qu’ils ne veulent absolument pas se faire vacciner.

Dans divers entretiens au fil des ans, Tonnelier a dit qu’il “a toujours eu foi en Dieu” et que sa mère était une “fanatique de Jésus”. Il a également affirmé qu’il était prêt à mettre sa carrière en jeu pour prendre position pour le Christ.