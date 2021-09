Le leader de Smile Empty Soul défend le refus de son groupe de jouer des spectacles où une preuve de vaccin est requise

SOURIRE ÂME VIDE guitariste et chanteur Sean Danielsen a défendu la décision de son groupe d’annuler quelques-uns de ses concerts précédemment réservés parce que les salles de concert en question exigeaient un vaccin COVID-19 pour les fans. Un certain nombre de bars et de clubs ont adopté le nouveau protocole parce que les propriétaires affirment que l’industrie de la musique et les artistes exigent un environnement sûr pour se produire.

Le mois dernier, Danielsen a publié une déclaration via les médias sociaux dans laquelle il expliquait qu’il abandonnait les émissions parce que “Je défends à 100% la liberté, et la liberté médicale est particulièrement importante pour moi. Je pense que vous devriez vous faire vacciner si vous le voulez, mais pas devez le faire si vous ne le voulez pas.”

Maintenant, dans une nouvelle interview avec le “Salle de Mears” Podcast, Danielsen élaboré sur SOURIRE ÂME VIDELe refus de jouer des spectacles exclusivement vaccinés, affirmant que « laisser le champ libre au gouvernement pour imposer un seul vaccin leur donne toute latitude pour imposer n’importe quel vaccin qu’ils souhaitent à l’avenir ».

Abordant le fait qu’il a choisi de s’opposer publiquement à l’idée de n’autoriser que les vaccinés à assister aux concerts, Sean dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons plusieurs tournées réservées en ce moment. Nous avons une course d’octobre/novembre. Nous avons une course de février. Et nous avons une course d’avril. Nous restons très occupés; nous restons sur la route. Et cela vient juste de commencer où certains des clubs dans lesquels nous sommes censés jouer, même s’il s’agit de petits clubs, ont annoncé qu’ils allaient exiger une preuve de vaccination. Je ne peux pas supporter cela, car je pense que la liberté, et la liberté médicale en particulier, est si importante.

“Les antécédents du gouvernement ne lui permettent pas d’enfreindre votre droit de rejeter les injections médicales, les procédures médicales de quelque nature que ce soit”, a-t-il poursuivi.

« Laisser le gouvernement laisser libre cours à l’obligation d’un seul vaccin lui donne toute latitude pour imposer n’importe quel vaccin qu’il souhaite à l’avenir, et je ne pense pas que les gens suivent vraiment ce calendrier comme ils le devraient. Leur permettre d’en imposer un est leur permettant de mandater des boosters sans fin en plus de tout ce qu’ils trouveront dans le futur Et je ne sais pas pour vous les gars, mais j’ai juste de la méfiance envers le gouvernement en général.

“Cela n’a de sens que si vous comprenez que ces gens ont faim de pouvoir”, Danielsen ajoutée. “Ce ne sont pas votre oncle et votre tante ou votre grand-mère. Je pense que les gens perdent cela de vue ces jours-ci et ils regardent ces politiciens comme:” Ils se soucient. Ils veulent juste ce qu’il y a de mieux pour la société. ” Ils ne le font pas. Ils veulent ce qu’il y a de mieux pour leur propre pouvoir, leur propre richesse et leur propre capacité de contrôle. Donc, j’ai l’impression que vous devez remettre en question leurs motivations et d’où ils viennent.

“Notre pays est formidable – il est si formidable pour les libertés que nous avons eues, que la Constitution nous a mises en place et nous a permises au cours des deux cents ans et plus, et lorsque vous commencez à permettre que ces libertés soient abolies, la fin Et je ne pense pas que les gens réalisent ce pour quoi ils signent leurs enfants et leurs petits-enfants, et même nous dans un avenir très proche, en se battant pour les vaccins mandatés par le gouvernement.

“Donc, de toute façon, c’est la version longue de la raison pour laquelle j’ai décidé que je devais expliquer aux gens pourquoi j’allais annuler quelques-unes de ces émissions. Parce que si je les annulais simplement sans expliquer, il y aurait des questions, et Je ne vais pas rester assis là et esquiver les questions par peur d’être annulé, parce que ce n’est tout simplement pas la bonne chose à faire, ce n’est pas la bonne voie à suivre. La bonne chose à faire est de défendre ce que je crois a raison. Alors je l’ai fait. “

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une “Carte contre la fièvre jaune” pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays en toute sécurité.

Un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Le mois dernier, Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Alors que les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderne) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.