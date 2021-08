Le leader de Smile Empty Soul refuse de jouer dans des salles où les vaccins sont nécessaires, déclare que la «liberté médicale» est importante pour lui

Groupe de hard rock de l’Arkansas SOURIRE ÂME VIDE a annoncé son intention d’annuler “quelques” de ses spectacles précédemment réservés car les salles de concert en question nécessitent un vaccin COVID-19 pour les fans. Un certain nombre de bars et de clubs ont adopté le nouveau protocole parce que les propriétaires affirment que l’industrie de la musique et les artistes exigent un environnement sûr pour se produire.

Le mercredi (25 août), SOURIRE ÂME VIDE guitariste et chanteur Sean Danielsen a publié la déclaration suivante via les réseaux sociaux : « Hé les gars, je voulais juste vous faire savoir que nous annulerons quelques émissions ici et là en raison des règles d’exigence en matière de vaccins.

“Je défends à 100% la liberté, et la liberté médicale est particulièrement importante pour moi. Je pense que vous devriez vous faire vacciner si vous le voulez, mais pas si vous ne le voulez pas.

“Je ne pense pas une seconde que mon petit groupe puisse faire la différence en ces temps étranges, mais je ne veux pas être la raison pour laquelle même une personne subit une intervention médicale avec laquelle elle ne se sent pas à l’aise. ….. surtout quand la science acceptée dit que le vaccin n’empêche pas la transmission du virus, et il semble même que les personnes vaccinées portent une charge virale plus élevée que celles qui ne le sont pas.

« Pourquoi punir un groupe démographique particulier de la population alors qu’il n’y a même pas d’avantage pour la santé à le faire ? …….. . . . . . . . . . . . Je ne crois pas que les mêmes choses doivent se regarder longuement dans le miroir.

“Je suis désolé pour toute personne déçue par l’une de ces annulations… ce n’est pas ce que nous voulons, et certainement pas quelque chose que nous pouvons nous permettre de faire, mais certaines choses comptent plus que l’argent, et je ne suis pas du genre à vendre ce en quoi je crois pour un dollar.

“Je suis sûr que je vais recevoir un tas de haine étrange de la part des cyber-intimidateurs partout pour cet article, mais j’ai l’impression que beaucoup d’entre vous sont trop absorbés par la peur pour voir que les libertés sont supprimées de notre société en ce moment, et une fois la liberté s’en va, elle est partie pour de bon.

“Je veux plus que tout que ma fille grandisse avec les mêmes libertés que j’ai appréciées, et le monde change rapidement d’une manière qui ne semble pas bonne pour nous, ni pour les prochaines générations.

“Je vous encourage tous, vaccinés ou non, à réaliser que le droit de l’individu de choisir ce qui arrive à son propre corps est quelque chose de bien plus grand que cette seule situation…… et les choses qui se produisent maintenant créer un précédent pour l’avenir. Donnez aux tyrans la possibilité de prendre le pouvoir en cas d’urgence, et ils créeront des situations d’urgence pour prendre le pouvoir. J’encourage tout le monde à défendre la liberté avant tout, peu importe où vous en êtes sur la question de ce vaccin.

“Je ne m’engagerai dans aucun commentaire argumentatif laissé sur ce post car j’ai dit ce que j’avais à dire, et je ne cherche pas le conflit.

“Je garde mes opinions pour moi ici presque 100% du temps à cause de la confrontation des gens de nos jours, mais je voulais expliquer pourquoi certaines de ces émissions seront supprimées de notre programme à l’avenir. Jusqu’à présent, il n’y a qu’un quelques spectacles en octobre qui ont lieu, mais je m’attends à ce que d’autres de nos spectacles d’automne suivent ……. nous verrons, et je vous tiendrai au courant”.

Un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Plus tôt dans le mois, Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

Alors que les vaccins sont exceptionnellement efficaces pour prévenir les décès et les maladies graves dus au coronavirus et à ses variantes connues, certains sont loin d’être infaillibles pour prévenir complètement l’infection.

La plupart des personnes atteintes d’infections dites « révolutionnaires » sont asymptomatiques.

Selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), des études cliniques à grande échelle ont révélé que la vaccination contre le COVID-19 empêchait la plupart des gens de contracter le COVID-19. La recherche fournit également des preuves croissantes que les vaccins à ARNm COVID-19 (Pfizer-BioNTech, Moderna) offrent une protection similaire dans des conditions réelles. Bien que ces vaccins soient efficaces, aucun vaccin ne prévient la maladie à 100 % du temps. Pour tout vaccin, il existe des cas de percée.

Une étude récente a révélé que les personnes qui contractent la variante delta de COVID-19 après avoir été complètement vaccinées portent une quantité similaire de coronavirus que celles qui attrapent la maladie et n’ont pas été vaccinées. Mais les chercheurs ont souligné que la vaccination offre toujours une bonne protection contre la maladie en premier lieu et protège contre une maladie grave.